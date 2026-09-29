Antalya'da kayıp kadın, kamera takibiyle 35 metrelik falezlerde ölü bulundu

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Antalya'da 2 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni, yakınları tarafından evden çıkışından itibaren gidiş istikametinde bulunan güvenlik kameraları takip edilerek yaklaşık 35 metrelik falezlerin dip noktasında bulundu. Ölüm haberini alan kadının eşi, kayaların üzerine diz çökerek uzun süre gözyaşı döktü.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 35 metrelik falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde evinden çıkan Nil Bölükbaş'tan (40) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Sabah saatlerinde apartmanın güvenlik kamerasından evden çıktığı gören yakınları, gidiş istikametinde bulunan işletmelere ait güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek Bölükbaş'ın en son falezler bölgesine doğru ilerlediğini tespit etti.

Yakınları güvenlik kameralarını takip ederek izini buldu

Bölükbaş'ın son olarak kameralara görüldüğü noktada dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizde AFAD ekiplerinin ise termal kameralı dron ile bölgede yaptığı arama çalışmasında genç kadına ait herhangi bir ize rastlanamadı. Sabah saatlerinde tekrar bölgeye gelen yakınları falezlerin dip noktasında kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese deniz polisi ve Sahil Güvenlik botlarının yanı sıra polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşi gözyaşlarına boğuldu

Botla şahsın bulunduğu noktaya çıkan ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken cansız bedenin dünden bu yana kayıp olarak aranan Nil Bölükbaş'a ait olduğu belirlendi. Genç kadının cansız bedeninin çıkartılması sırasında eşi bir kayanın üzerine diz çökerek uzun süre gözyaşı döktü. Falezlerden düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Bölükbaşın cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkartılması için ekipler çalışma yaptı. Bölgede kaya dokusunun yumuşak olması nedeniyle karadan tahliyenin imkansız olmasından dolayı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bota alınarak Antalya Yat Limanı'na götürüldü. Bölükbaş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı