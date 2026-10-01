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Antalya'da 'Yardım edin' çığlığı için 2,5 saatlik arama sonuçsuz kaldı

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Antalya'da 'Yardım edin' çığlığı için 2,5 saatlik arama sonuçsuz kaldı
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 35 metrelik falezlerden gelen 'Yardım edin' çığlığı üzerine AFAD, itfaiye, deniz polisi, sahil güvenlik ve polis ekipleri alarma geçti. Denizden, karadan ve termal kameralı dronla yaklaşık 2,5 saat süren aramalarda herhangi bir şahsa rastlanmadı.

Antalya'da yaklaşık 35 metrelik falezlerden gelen "Yardım edin" çığlığı AFAD, itfaiye, deniz polisi, sahil güvenlik ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Denizden, karadan ve termal kameralı dron ile havadan 2 saat süren aramalarda herhangi bir şahsa rastlanmadı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1544 Sokak yakınlarında bulunan yaklaşık 35 metrelik falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falez bandında bulunan plajlarda denize giren ve bölgedeki bazı vatandaşlar erkek bir şahsın "Yardım edin" çığlığını duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye, devriye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve polis ekipleri falezlerin üst kısmında karadan Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden arama çalışması başlattı.

Hava, kara ve denizden arama yapıldı

Arazinin engebeli ve dik olması nedeniyle karadan yapılan kontrollerde herhangi bir sonuca rastlanamayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot ile falezlere gelen balık adamlar, karaya çıkarak kıyı hattında arama yaptı. Denizden ve karadan yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamayınca bu kez devreye AFAD ekipleri girdi. AFAD ekipleri termal kameralı dron yardımıyla bölgede mahsur kalan veya düşen bir şahsa ait iz aradı. Ekiplerin bölgede havadan dron ile yaptığı taramasında da herhangi bir şahsa rastlanmadı. Yaklaşık 2.5 saat süren aramalardan herhangi bir sonuç çıkmayınca ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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