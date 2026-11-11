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Antalya Muratpaşa'da mutfakta sıkışan gaz patladı, 1 kişi hafif yaralandı

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Antalya Muratpaşa'da mutfakta sıkışan gaz patladı, 1 kişi hafif yaralandı
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Antalya Muratpaşa'da mutfakta sıkışan gaz patladı, 1 kişi hafif yaralandı. Patlamanın şiddetiyle dairenin camları kırılırken yaralı, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Antalya'da mutfakta sıkışan gazın adeta bomba gibi patlaması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Patlamanın şiddetiyle dairenin camları kırılırken, bazı eşyalar etrafa saçıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 789. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katında kiracı olarak ikamet eden Tuba B. (31) evde olduğu esnada mutfakta sıkışan gaz büyük bir gürültüye patladı. Patlama sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama anında dairede bulunan genç kadını komşuları dışarı çıkardı. Adrese gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, patlamanın şiddetiyle dairenin camlarının kırıldığı ve bazı eşyaların etrafa saçıldığı görüldü. Bir hayli korkmuş olduğu görülen ve olayı küçük sıyrıklarla atlatan Tuğba B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"Bir anda güm diye bir ses geldi"

Yaşananlara şahit olan Yaşar Kara, "Olay anında buradaydım. Arkadaşla birlikte sohbet ediyorduk. Bir anda güm diye bir ses geldi. İnfilak etti, ama neyden kaynaklandığını anlayamadık. Tüp patladı dediler. Hem diğer yanı hem de bu yanı patlattı" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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