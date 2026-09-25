Antalya Muratpaşa'da korna tartışmasında genç motosikletli 3 kişi tarafından dövüldü

Antalya'da motosikletli genç, korna çalma tartışmasında 3 kişi tarafından cadde ortasında tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. 07 BKU 151 plakalı motosikleti ile cadde üzerinde seyreden B.D. (23), iddiaya göre ara sokaktan hızlı bir şekilde önüne çıkan otomobilin sürücüsünü korna çalarak uyardı. Bunu sinirlenen otomobil sürücüsü, yoluna devam eden B.D'nin arkasından selektör yaparak, hızlı bir şekilde geldikten sonra genç motosikletlinin önünü kesti. İlk başta araçtan inmeyen ve B.D. ile sözlü tartışma yaşayan araç sürücüsü, birkaç dakika sonra yanına gelen 2 kişi ile birlikte motosiklet sürücüsü B.D'nin yanına gelerek darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntülerde 3 kişinin yerde yatan B.D'ye tekme ve yumruklarla vurduğu, B.D.'nin arkadaşları ve çevredeki vatandaşların ayırma çabalarının sonuçsuz kaldığı görüldü.

"Korna bastı diye araçla önünü kesti"

B.D., olayın ardından polis merkezine giderek, isminin Ö.F.Y. olduğu öğrenilen araç sürücüsü ve olaya karışan 2 kişi hakkında şikayetçi oldu. B.D'nin annesi Nimet Dönmez, "Oğlum motosikletle trafikte ilerlerken bir araç yoldan caddeye çıkmaya çalışıyor. Oğlumun önüne atlamaya çalışıyor. Oğlum kornaya basıyor ve kornaya bastığı için bu kişi sinirleniyor. Arkasından çocuğumu takip ediyor, sıkıştırıp önünü kesiyor. Orada çocuğuma küfürler ve hakaretler yağdırıyor. Çünkü onlara göre kornaya basmak küfretmek demekmiş. Daha sonra orada bir ağız tartışması yaşanıyor" dedi.

Çevredeki vatandaşların ortamı sakinleştirmek için araya girdiğini ancak aracı kullanan Ö.F.Y.'nin telefonla birilerini aradığını ileri süren Dönmez, "Onlar da iki dakika içinde olay yerine koşarak geldikten sonra şahıs arabadan inip oğlumun yanına gidiyor, oğlumu yere yatırıp darbetmeye başlıyorlar. Oğlumun arkadaşları kurtarmaya çalışıyorlar. Hani müdahale etmek için ayırmaya çalışıyorlar ve onlar da tehditle durduruluyor" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkede hiç kimse kendi adaletini kendisi sağlayamaz"

Ö.F.Y ve sonradan gelen 2 kişinin oğlunu yerde darbederken başındaki kaskı çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen anne Nimet Dönmez, "Daha sonra etraftan duyarlı vatandaşlarımız, motorlu çocuklar geliyor, olaya müdahale ediyor. O esnada arkadaşlar kaçarak gidiyorlar. Kendilerini savunma şekilleri şu şekilde; benim oğlum trafikte makas atıyormuş, trafiği tehlikeye sokuyormuş. Araç sürücüsü güzellikle müdahale etmiş, buna rağmen benim oğlum başkana küfür etmiş. Yani adaletlerini akılları sıra kendileri uygulamaya çalışıyorlar. Madem benim oğlumun böyle bir hatası var, madem makas atıyor, trafiği tehlikeye atıyor, plakasını çekersin, ilgili kurumlara gönderirsin, cezası neyse çeker. Bu ülkede hiç kimse kendi adaletini kendisi sağlayamaz" şeklinde konuştu.

"Oğlumun hakkını sonuna kadar savunacağım"

Plakasında "Ülkü Ocakları İl Başkanlığı" yazan araçtaki şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını söyleyen anne Dönmez, "Oğlumun hakkını sonuna kadar arayacağım. Bu davayı bırakmayacağım. Adaleti sağlayacak olan kurumlar adliyelerdir, hakimlerdir, savcılardır. Böyle bir vahşet şehir ortasında olamaz. Sen gencin bir hatasını görüyorsan senin görevin başkan olarak onu uyarmaktır, ağabeylik yapmaktır. Yani adamları çağırıp, orada linç ettirmek değildir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı