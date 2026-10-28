Antalya Muratpaşa'da trafik ışıkları çalışmayınca kavşak kilitlendi, sürücüler trafiği açtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalışmayan trafik ışıkları nedeniyle kavşak sisteminde trafik kilitlendi. Vatandaşlar, trafik polislerinin bulunmadığı kavşakta sıkışan trafiği açmak için büyük çaba harcadı. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde mesaiye yetişmeye çalışan vatandaşların yoğunluğu ve yağışlı havanın etkisiyle ağır ilerleyen trafik, kavşak sistemindeki sinyalizasyon sisteminin de devre dışı kalması nedeniyle durma noktasına geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta sürücüler önce geçebilmek için yolu tıkayınca trafik kilitlendi. Kavşak sisteminde trafik durma noktasına gelince devreye duyarlı sürücüler girdi. Araç ve motosikletlerinden inen bazı sürücüler trafik polislerinin de bulunmadığı kavşakta sıkışan trafiği açmak için yoğun çaba harcadı. Bir süre sonra adrese gelen trafik polisi kavşak sitemindeki trafik akışını düzene sokmaya çalıştı. Zaman zaman sürücüler arasında küçük tartışmaların yaşandığı kavşakta vatandaşların kilitlenen kavşağı açma çabaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı