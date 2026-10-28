Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Muratpaşa'da trafik ışıkları çalışmayınca kavşak kilitlendi, sürücüler trafiği açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Muratpaşa'da trafik ışıkları çalışmayınca kavşak kilitlendi, sürücüler trafiği açtı Haber Videosunu İzle
Antalya Muratpaşa'da trafik ışıkları çalışmayınca kavşak kilitlendi, sürücüler trafiği açtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde çalışmayan trafik ışıkları nedeniyle kavşakta trafik kilitlendi. Trafik polisinin bulunmadığı kavşakta sürücüler araçlarından inerek sıkışan trafiği açmaya çalıştı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalışmayan trafik ışıkları nedeniyle kavşak sisteminde trafik kilitlendi. Vatandaşlar, trafik polislerinin bulunmadığı kavşakta sıkışan trafiği açmak için büyük çaba harcadı. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesinde sabah saatlerinde mesaiye yetişmeye çalışan vatandaşların yoğunluğu ve yağışlı havanın etkisiyle ağır ilerleyen trafik, kavşak sistemindeki sinyalizasyon sisteminin de devre dışı kalması nedeniyle durma noktasına geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta sürücüler önce geçebilmek için yolu tıkayınca trafik kilitlendi. Kavşak sisteminde trafik durma noktasına gelince devreye duyarlı sürücüler girdi. Araç ve motosikletlerinden inen bazı sürücüler trafik polislerinin de bulunmadığı kavşakta sıkışan trafiği açmak için yoğun çaba harcadı. Bir süre sonra adrese gelen trafik polisi kavşak sitemindeki trafik akışını düzene sokmaya çalıştı. Zaman zaman sürücüler arasında küçük tartışmaların yaşandığı kavşakta vatandaşların kilitlenen kavşağı açma çabaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

Bir hamleyle piyasaları yangın yerine çevirdiler
Korkunç cinayet! Birlikte dua ettiği babasını katledip bahçeye gömdü

Bu evden çıkan sır herkesi dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hedef büyük! Milyonlar e-Devlet'e akın edecek

Milyonlar e-Devlet'e akın edecek
Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Görevdeki kaymakam evinde fenalaştı! Hastanede kurtarılamadı
İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var

İsrail'de şaşırtan görüntüler! Kaybeden cephede kutlama var
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Bakan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı

Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız

'Komşu'dan bomba Türkiye itirafı: İzinsiz hiçbir şey yapamayacağız