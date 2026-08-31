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Antalya'da Yangın: Hamile Kedi Kurtarıldı

Antalya'da Yangın: Hamile Kedi Kurtarıldı
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Antalya Muratpaşa'da 5 katlı apartmanın 4. katındaki boş dairede çıkan yangın üst kata sıçradı. Korkup 1. kata sığınan hamile kedi, itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Yangın kontrol altına alındı, maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki boş dairede yangın çıktı. Yangın sırasında korkarak apartmanın 1'inci katına sığınan hamile kedi ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş ve metruk olduğu öğrenilen dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler üst kattaki daireye de sirayet etti

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına itfaiye sepeti ve hortumlarla müdahale etti. Alevlerin yükseldiği dairede çıkan yangın üst kattaki eve de sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Korkan hamile kediyi itfaiye ekipleri merdiven ile kurtardı

Yangının çıktığı apartman bahçesinde bulunan hamile kedinin ise korkarak apartmanın birinci katına çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden merdiven yardımıyla kurtararak güvenli alana çıkardı.

Yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, dairede maddi hasar oluştu. Yangını gören mahalle sakinleri ise olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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