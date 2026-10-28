Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde görev yapan Kaymakam İhsan Kara (61), evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Antalya'da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
EŞİ 112'YE HABER VERDİ
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61) evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine konuta sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı