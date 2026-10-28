Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara evinde kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

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Antalya'da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

EŞİ 112'YE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara (61) evinde kalp krizi geçirdi. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine konuta sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı