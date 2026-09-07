Antalya'da otlukta çıkan yangın sera ve manda çiftliğine sıçradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otluk alanda çıkan, sera ve ahırlara sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Topçular Mahallesi'nde yerleşim yerinin arasındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede sera ve ahırlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manda çiftliklerinin bulunduğu alanda vatandaşlar, ahırlardaki manda, inek, köpek ve eşekleri dumanların arasından güvenli bölgeye tahliye etmeye çalıştı.

Çiftlik sahibi Pelin Barlas, gazetecilere, hayvanları güçlükle kurtardıklarını söyledi. Çiftliğin yanmasına üzüldüğünü ancak hayvanların canının kurtulduğu için mutlu olduğunu anlatan Barlas, "İki günlük manda yavrumuz da vardı. Çok şükür kurtardık. Onlara bir şey olmadı." dedi.

Barlas, iki günlük manda yavrusunun kafasına su döktükten sonra yavruya sarılarak gözyaşı döktü.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA