Antalya Muratpaşa'da 5'inci kattaki dairede yangında salon kullanılamaz hale geldi

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Antalya'da 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangında evin salonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilen yangın, büyümeden ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki Serkan U.'ya ait dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dışarıdan eve dönen Serkan U.'nun eşi, daireden yükselen dumanları fark etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden ve diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin salonu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, dairede maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, daireye kısa süre önce yeni doğal gaz borusu döşendiği öğrenilirken, yangının elektrik kaynaklı çıktığı iddia edildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı