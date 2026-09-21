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Antalya'da SUP yaparken dengesini kaybedip ölen genç Bolu Mudurnu'da defnedildi

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Antalya'da SUP yaparken dengesini kaybedip ölen genç Bolu Mudurnu'da defnedildi
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Antalya Muratpaşa'da 19 Eylül'de arkadaşlarıyla SUP yaparken dengesini kaybedip denize düşen 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Cenazesi, Kocaeli Darıca'daki cenaze namazının ardından memleketi Bolu Mudurnu'daki Sürmeli köyünde toprağa verildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arkadaşlarıyla kürek sörfü (SUP) yaparken dengesini kaybedip denize düşerek hayatını kaybeden Efe İsen, memleketi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 19 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte SUP (Stand Up Paddle/Kürek Sörfü) yapmak için denize açılan 22 yaşındaki Efe İsen, bir süre sonra dengesini kaybederek suya düştü. İsen'in çırpındığını gören arkadaşları, yanına giderek genci sudan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından sörf tahtası üzerinde kıyıya getirilen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Efe İsen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'den memleketi Bolu'ya getirildi

İsen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan gencin cenazesi, önce Kocaeli'nin Darıca ilçesine götürüldü. Darıca'da kılınan cenaze namazının ardından 22 yaşındaki gencin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Sürmeli köyüne getirildi. Efe İsen, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köydeki aile kabristanında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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