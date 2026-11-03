Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Muratpaşa'da denizde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Muratpaşa'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada hareketsiz duran kişi, deniz polisince bota alındı. Sağlık ekibi kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi ve kimliği öğrenilemeyen kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, denizde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada hareketsiz duran kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı bot sevk edildi.

Bölgeye gelen deniz polisi su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi bota alarak Kaleiçi Deniz Polis Noktasına getirdi.

112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, henüz kimliği öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 126 sitede yayınlandı.
İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu! Hesaplarda 6 milyar 180 milyon liralık trafik, 40 gözaltı

Hesaplardan 6 milyar lira geçmiş! 17 ilde 40 kişi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı aileden 7 kişi mantardan zehirlendi! Hepsi hastanelik oldu

Hepsi aynı anda hastanelik oldu! Yedikleri son yemek tam kabus

Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz
İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
Bahis cezası bitti! 45 yaşındaki golcüsüne kavuşuyorlar

Bahis cezası bitti! 45 yaşındaki golcüsüne kavuşuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

Erdoğan'dan 8 yıl sonra gerçekleşen ziyarette "nükleer santral" imzası