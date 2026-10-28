Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara için Antalya Valilik önünde resmi tören düzenlendi

VALİLİKTE RESMİ TÖREN

Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara için Cumhuriyet Meydanı'ndaki Valilik Hükümet Konağı önünde, saat 13.30'da resmi tören düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş ve Aykut Kaya, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kara'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Kara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, çevik kuvvet tören mangası tarafından alan getirildi. Cenazenin önünde Kara'nın fotoğrafı taşındı.

'KELİMELER BOĞAZIMDA DÜĞÜMLENİYOR'

Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan tarafından İhsan Kara'nın öz geçmişinin okunmasının ardından Vali Hulusi Şahin konuştu. Konuşması sırasında duygulanıp konuşmakta güçlük çeken Vali Şahin, Kara'nın 39 yılı aşkın süre ülkenin farklı yerlerinde görev yaptığını belirtti. Görevini aşkla yapan, insanları seven ve onların hayatına dokunan bir meslektaşlarını kaybettiklerini anlatan Vali Şahin, "Severseniz seviliyorsunuz. Çok da sevildi. Biz de çok seviyoruz. Tabii giderken bize çok ağır bir yük bıraktı. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" dedi.

'KOCAMAN BİR BOŞLUK BIRAKTI'

Kara'nın görev heyecanını son gününe kadar koruduğunu vurgulayan Vali Şahin, "İlk günkü görev aşkı, heyecanı da son güne kadar onunlaydı. Bunun en canlı şahidi benim. Daha dün öğleden sonra beraberdik. Yine bir cenazede beraberdik" diye konuştu.

İhsan Kara'nın geride büyük bir boşluk bıraktığını dile getiren Vali Şahin, "Çok özel, çok başka bir insandır. Bizi bıraktı gitti. Yerinde kocaman bir boşluk bıraktı. Ruhu şad olsun. Allah rahmet etsin" diye konuştu.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Vali Şahin'in konuşmasının ardından İl Müftüsü Aydın Yığman dua okudu. Kara'nın cenazesi Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Konya'ya uğurlanacak. Evli ve iki çocuk babası Kara, 30 Ekim Cuma günü Konya'nın Karatay ilçesindeki Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

'GEREĞİNİ YAPIYORUZ'

Diğer yandan 29 Temmuz 2024'ten bu yana Muratpaşa Kaymakamı olarak görev yapan Kara'nın, ölümünden kısa süre önce kendisine iletilen bir sorunun çözülmesini sağladığı ortaya çıktı. Kaleiçi'nde bir sokakta biriken çöplerin fotoğrafı ve konumunun Kaymakam Kara'ya cep telefonu uygulaması üzerinden mesajla gönderildiği ve kötü koku şikayetinde bulunulduğu, bunun üzerine Kara'nın anında 'Gereğini yapıyoruz' yanıtını verdiği ve kısa süre sonra da temizlenen sokağın fotoğrafını 'Cadde temizlendi' bilgisiyle paylaştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı