Antalya'da borçları nedeniyle bunalıma giren ve telefonla aradığı eşine hayatına son vereceğini söyleyerek kendisini iş yerine kapatarak yanına kimseyi yaklaştırmayan şahıs 6 saatlik uğraşın ardından ikna edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 675 Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde oto tamir ve servis üzerine esnaflık yapan T.T. (43) yaşadığı maddi sorunlar ve yüklü miktardaki borçları nedeniyle kendisine ait aynı bölgede inşaat halindeki 3 katlı apartmanı satma kararı aldı. İddiaya göre, inşaata talip olan bir müşteri ile tapuda satış için 10 milyon TL, geri kalan 490 milyon TL'yi ise elden almak üzere anlaştı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Tapu devri yapılmasının ardından T.T. satış için anlaşılan bedelin elden alınması gereken kısmını tahsil edilemedi. Bunun üzerine iyice çıkmaza giren T. T. akşam saatlerinde iş yerinin kepenklerini indirdikten sonra eşini cep telefonundan görüntülü arayarak hayatına son vereceğini belirtti. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler her hangi bir olumsuzluğa karşı iş yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.

6 saat sonunda ikna edildi

Dükkan içerisinde başına silah dayadığı ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı öğrenilen T. T.'yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Müzakereci polis memuru ve eşinin tüm çabalarına rağmen T. T.'nin eylemini sürdürmesi üzerine adrese Özel Harekat Polisleri çağrıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından T. T. ikna edildi. T. T. ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, polis ekipleri şahsın yüzünün gözükmemesi için adeta etten duvar ördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı