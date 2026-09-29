Antalya'da refüje çıkan otomobil takla attı, 19 yaşındaki sürücü yaralandı

Antalya'da refüje çıkan otomobil takla attı, 19 yaşındaki sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak takla attı. Kazada 19 yaşındaki sürücü yaralanırken, otomobilin bagajındaki eşyalar yola savruldu ve sürücü özel hastaneye kaldırıldı.
ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü Deniz Y. (19) yaralanırken, otomobilin bagajındaki eşyalar yola savruldu.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Deniz Y. yönetimindeki 07 CMV 612 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, refüje çıktıktan sonra takla attı.
Takla sırasında bagajdaki eşyalar çevreye savruldu. Kazada yaralanan sürücü Deniz Y., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.