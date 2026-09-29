Haberler

Antalya'da refüje çıkan otomobil takla attı, 19 yaşındaki sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak takla attı. Kazada 19 yaşındaki sürücü yaralanırken, otomobilin bagajındaki eşyalar yola savruldu ve sürücü özel hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü Deniz Y. (19) yaralanırken, otomobilin bagajındaki eşyalar yola savruldu.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Deniz Y. yönetimindeki 07 CMV 612 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, refüje çıktıktan sonra takla attı.

Takla sırasında bagajdaki eşyalar çevreye savruldu. Kazada yaralanan sürücü Deniz Y., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız

Bakan Çiftçi’den fon krizi ile ilgili çok net mesaj: O elleri kırarız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin görüntüsü kahretti

Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi

Ünlü televizyoncu idrar kaçırma küloduyla poz verdi
Dört gollü hezimet sonrası Bursa'da alkışlanan tek isim Arda Güler

Dört gollü hezimet sonrası Bursa'da alkışlanan tek isim o oldu!
“Doğruluk mu, cesaret mi?” oyunu kanlı bitti: Kuzenler birbirini bıçakladı

Kuzenlerin oyunu bıçaklı kavgaya dönüştü: İkisi de hastanelik oldu
Turistlerin yüreği ağzına geldi! Bir tonluk dev hayvan arabayı parçalıyordu

Turistler öldü öldü dirildi! 1 tonluk hayvanın elinden zor kurtuldular
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde

Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı, Burak'ın o sözleri akıllara geldi
Adana'da polise teslim olmamak için el bombasının pimini çekti! Bomba koli bandıyla etkisiz hale getirildi

Pimi çekilmiş bomba elindeydi! Çare koli bandı oldu