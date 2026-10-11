Antalya'daki Sultan Alaaddin Camisi 65 milyon liralık restorasyon için 3 yıl kapanacak

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Antalya'da 192 yıldır ayakta olan, geçmişte kilise ve müze olarak da kullanılan Sultan Alaaddin Camisi'nde restorasyon çalışması yapılacak.

Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde bulunan yapı, 1834 yılında Panagia Kilisesi olarak inşa edildi.

Tarihi yapı, 1922-1934 yıllarında Antalya Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yaptı.

Yıldız, haç, melek ve bitki motifleri gibi süslemeleriyle dikkati çeken yapıya 1950 yılında minare ve mihrap eklendi. Bu tarihten itibaren cami olarak hizmet veren yapı, Kaleiçi'nin tarihi dokusunu yansıtan eserler arasında yer alıyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, zamanla yıpranan yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla restorasyon çalışması başlatacak.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, AA muhabirine, Sultan Alaaddin Camisi'nin kentteki önemli tarihi yapılardan biri olduğunu söyledi.

Camide son restorasyonun 2005 yılında yapıldığını belirten Pervaneli, yaklaşık 65 milyon liralık ihale sürecinin tamamlandığını ve proje çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Projenin tamamlanmasının ardından caminin ibadete kapatılarak restorasyon çalışmalarının yürütüleceğini aktaran Pervaneli, "Proje çalışmaları sonrasında nasip olursa camimizi hizmete kapatıp 3 yıl boyunca tüm restorasyon işlemlerini yapacağız." dedi.

Yapının tabanından tavanına, çevre duvarlarından lojmanına, pencere ve kapılarına kadar kapsamlı bir çalışma yürütüleceğini anlatan Pervaneli, yüzeydeki boya ve diğer malzemelerin raspa yöntemiyle temizleneceğini kaydetti.

Restorasyonun bilim kurulunun desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten Pervaneli, üniversitelerden akademisyenler ve sanat tarihçilerinin yer alacağı kurulun kararları doğrultusunda hareket edileceğini bildirdi.

Yapıda Hz. Meryem ve melek figürlerinin bulunduğunu aktaran Pervaneli, daha önce tavandan düşen bölümlerin de inceleneceğini ifade etti.

Pervaneli, yapının Osmanlı döneminde kilise olarak inşa edilmesinin farklı inançlara yönelik yaklaşım açısından önemli olduğunu belirterek, "Osmanlı zamanında yapılmış olması çok daha kıymetli. Din özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu orada da görmüş oluyoruz. Osmanlı zamanında kilise yapımına da müsaade edilmiş oluyor." diye konuştu.

Sultan Alaaddin Camisi'nin geçmişte insanların bir araya geldiği, görüş alışverişinde bulunduğu ve sanat faaliyetleri yürüttüğü bir mekan olarak kullanıldığını dile getiren Pervaneli, restorasyonun ardından yapının cami olarak hizmet vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA