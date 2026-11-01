Antalya Muratpaşa'da motosiklet sürücüsü, yolda zorlanan yaşlı adama yardım etti

Antalya Muratpaşa'da motosiklet sürücüsü, yolda zorlanan yaşlı adama yardım ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım etti. Kaldırıma çıkmakta zorlanan yaşlı adamın araç yolunda ilerlemesi trafikte kısa süreli yavaşlamaya yol açarken, yardım anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaldırıma çıkmakta zorlandığı için araç yolunda ilerlemek zorunda kalan yaşlı adam, trafikte kısa süreli yavaşlamaya neden oldu.
Durumu fark eden motosiklet sürücüsü, bir süre yaşlı adama eşlik etti. Ardından motosikletini park eden sürücü, yaşlı adamın yolun karşısına güvenli şekilde geçmesine yardımcı oldu.
Sürücünün yaşlı adama yardım etmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA