İhsan Kara kimdir? Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara neden öldü, kaç yaşındaydı?

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Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara'nın ölüm haberi 28 Ekim 2026 sabahı Antalya'dan geldi. Kara 61 yaşındaydı ve 2024 yazından beri kentin merkez ilçelerinden Muratpaşa'yı yönetiyordu.

Mesleğe 1990'da Karaman Valiliği'nde kaymakam adayı olarak başlamıştı. Sonraki yıllarda Sivas'tan Erzurum'a, Mersin'den Konya'ya birçok ilçede kaymakamlık yaptı, İstanbul'da Eyüpsultan'ın kaymakamı oldu.

İHSAN KARA NEDEN ÖLDÜ?

İhsan Kara, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Rahatsızlanınca eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, Kara ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İHSAN KARA KİMDİR?

İhsan Kara, ölümüne kadar Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde görev yapan bir mülki idare amiriydi. 1986'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatında ilçe kaymakamlıklarının yanında vali yardımcılığı, hukuk müşavirliği ve daire başkanlığı da yaptı.

İHSAN KARA KAÇ YAŞINDAYDI?

İhsan Kara öldüğünde 61 yaşındaydı. Kaymakam adaylığıyla başlayan memuriyeti 36 yıl sürdü.

İHSAN KARA NERELİ?

İhsan Kara Konyalıydı, Konya'nın Hadim ilçesinde doğdu. Yönettiği ilçelerden biri de memleketindeki Cihanbeyli oldu.

İHSAN KARA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

İhsan Kara, Sivas'ın Koyulhisar, Erzurum'un Şenkaya, Afyonkarahisar'ın Şuhut, Mersin'in Aydıncık, Konya'nın Cihanbeyli ve Ankara'nın Pursaklar ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Batman'da vali yardımcısı olarak çalıştı.

Bir dönem İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nde görev aldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde Eğitim Dairesi'nin kurucu başkanı oldu. İstanbul'da Eyüpsultan Kaymakamlığı'nı da yürüttü.

İHSAN KARA NE ZAMAN MURATPAŞA KAYMAKAMI OLDU?

İhsan Kara, 1 Temmuz 2024 tarihli atama kararıyla Muratpaşa Kaymakamlığı'na getirildi. 29 Temmuz 2024'te göreve başladı ve iki yılı aşkın süre bu koltukta kaldı.