İhsan Kara kimdir, neden öldü? Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaymakam olarak görev yapan İhsan Kara'nın hayatını kaybettiği bildirildi. 28 Ekim 2026'da yayımlanan haberlerde, 61 yaşındaki Kara'nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı. Vefat haberinin ardından İhsan Kara'nın hayatı, mesleki kariyeri, memleketi ve aile yaşamı merak konusu oldu.

MURATPAŞA KAYMAKAMI İHSAN KARA KİMDİR?

İhsan Kara, uzun yıllar mülki idare amirliği görevinde bulunan bir kamu yöneticisiydi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1986 yılında mezun olan Kara, meslek hayatına 1990 yılında Karaman Valiliğinde kaymakam adayı olarak başladı.

Kariyeri boyunca farklı il ve ilçelerde görev yapan Kara; Koyulhisar, Şenkaya, Şuhut, Aydıncık, Cihanbeyli ve Pursaklar kaymakamlıklarında bulundu. Ayrıca Batman Vali Yardımcılığı görevini üstlendi.

Kara, merkez teşkilatında da görev yaptı. İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışan ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde kurucu Eğitim Daire Başkanlığı görevini yürüten İhsan Kara, İstanbul Eyüpsultan Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra Antalya'nın Muratpaşa ilçesine atandı.

1 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Muratpaşa Kaymakamlığına getirilen Kara, 29 Temmuz 2024'te görevine başladı.

İHSAN KARA NEDEN ÖLDÜ?

28 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan haberlerde, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara'nın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Haberlerde, Kara'nın evinde fenalaşmasının ardından sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Kara'nın ölümüne ilişkin bilgiler, İhlas Haber Ajansı ve çeşitli haber kuruluşlarının yayımladığı haberlerde yer aldı.

İHSAN KARA KAÇ YAŞINDA?

İhsan Kara, 15 Ocak 1965 tarihinde dünyaya geldi. 28 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybeden Kara, 61 yaşındaydı.

İHSAN KARA NERELİ?

İhsan Kara, Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Gaziler köyünde doğdu. Resmî Muratpaşa Kaymakamlığı biyografisinde de doğum yeri bu şekilde belirtiliyor.

İHSAN KARA EVLİ Mİ?

Muratpaşa Kaymakamlığının resmî internet sitesinde yer alan özgeçmiş bilgisine göre İhsan Kara evli ve iki çocuk babasıydı.

İHSAN KARA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

İhsan Kara, meslek hayatı boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinde mülki idare amirliği ve merkez teşkilatı görevlerini yürüttü. Görev geçmişinde Koyulhisar, Şenkaya, Şuhut, Aydıncık, Cihanbeyli ve Pursaklar kaymakamlıklarının yanı sıra Batman Vali Yardımcılığı da yer aldı.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Kara, son olarak Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaymakamlık yaptı.