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Antalya Muratpaşa'da 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

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Antalya Muratpaşa'da 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiyece söndürüldü Haber Videosunu İzle
Antalya Muratpaşa'da 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiyece söndürüldü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi 12. Sokak'ta saat 18.00 sıralarında 2 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının güçlükle ulaştığı yangın söndürülürken, çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında terasta bulunan 2 kişiden birinin aşağı inmeye çalıştığı görüldü. Sokakların dar olması nedeniyle itfaiye araçları yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekerken, yükselen alevler ve yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi 12. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı kısmında etkili olurken, binadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın sırasında terasta bulunan 2 kişiden birinin aşağı inmeye çalıştığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak sokakların dar olması nedeniyle itfaiye araçları yangının çıktığı noktaya ulaşmakta güçlük çekti. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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