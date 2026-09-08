Anne oğlunun, oğlu annesinin yanan evde olduğunu zannetti buluşmada gözyaşları sel oldu

Antalya'da müstakil bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kapladığı evin içinde annesinin olduğunu düşünen genç alevlerin sardığı eve girmeye çalıştı. Olay yerine sonradan gelen annesi ise yanmakta olan evini görünce oğluna bir şey olduğunu düşünerek gözyaşlarına boğuldu. Oğlunu sağlıklı bir şekilde karşısında gören anne ayağına sarılarak "Oğlum gitme" diye gözyaşı döktü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikametin yan kısmında bulunan ağaç ve odun parçalarının bulunduğu kısımda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İkamettin dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, alevler kısa sürede büyüyerek gecekonduyu sardı. İkamet içerisinde bir kişinin olduğu ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne ve oğlu panik yaşadı

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Muratpaşa Belediyesi'ne ait sulama tankerleri alevler içindeki evi söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada komşularının anne ve babasının oturduğu evin yandığı, annesinin de içerde olduğunu söylediği Umut M. koşarak geldi. Alevler içerisindeki ikamete girmeye çalışan genci komşuları durdurdu. Yangın anında ikamet içerisine olabileceği düşünülen anne Fatma M.'nin ise dışarda olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında evine gelen Fatma M. karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı.

"Oğlu gitme" diyerek gözyaşı döktü

Alevler içindeki evinin çevresinde itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini gören Fatma M. oğluna bir şey olduğu düşüncesi ile gözyaşlarına boğulurken, komşuları yaşlı kadını ambulansta sağlık durumu kontrol edilen oğlunun iyi olduğunu söyleyerek yanına götürdü. Evlerinin yanışını çaresiz gözlerle izleyen anne ve oğluna vatandaşlar su vererek sakinleştirmeye çalıştı. Bir ara ayağa kalkan oğlunun ayağına sarılan yaşlı kadın "Oğlum gitme" diyerek gözyaşı döktü. Oğluna sarılan ve gözyaşı döken anneyi çevredekiler sakinleştirdi. Yangın nedeniyle müstakil gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın sündürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Gözyaşları içindeki yaşlı kadının kardeşi Safinaz Ünet, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Yangın çıktı, her şey yandı kül oldu. Hiçbir şeyleri kalmadı. Yangın sırasında evde değildi. Yevmiyeye çalışmaya gitmişti" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı