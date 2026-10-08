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KGM, Antalya Muratpaşa'daki 8 bin 693,72 metrekarelik taşınmazı ihaleyle satacak

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KGM'ye ait Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki taşınmaz, kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak. 8 bin 693,72 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 576 milyon 431 bin 280 lira olarak belirlenirken ihale 26 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

KGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 8 bin 693,72 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 576 milyon 431 bin 280 lira, geçici teminat tutarı ise 17 milyon 292 bin 939 lira olarak belirlendi.

İhale, 26 Ekim saat 10.30'da Karayolları Genel Müdürlüğünün Ankara'daki adresinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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