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Antalya Muratpaşa'da refüje çarpan otomobil takla atıp ters döndü, sürücü yaralandı

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Antalya Muratpaşa'da refüje çarpan otomobil takla atıp ters döndü, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Antalya Muratpaşa'da refüje çarpan otomobil takla atıp ters döndü, sürücü yaralandı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün gece refüje çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da refüje çarparak ters dönen araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi yönüne seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 07 NAC 22 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerken, kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkartılan sürücüye ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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