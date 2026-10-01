Antalya'da eski eşini boğduğu iddia edilen sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski eşini eşarpla boğarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin son giörüşünü açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hızır Ç. (32) ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, maktulün ailesinin kendisini ve çocuklarını defalarca tehdit ettiğini öne sürerek, "Çocuklarımı bunlardan koruduğum için şükrediyorum. Öldürmek isteseydim evime gelip eşyalarını almasına izin vermezdim." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen maktul Hanım Biçer'in kardeşi Recep Biçer, kardeşi ile sanığın olaydan 8 ay önce boşandıklarını belirtti.

Sanığın kardeşini planlayarak öldürdüğünü öne süren Biçer, "Boşandılar, kızın peşine düştü, ara ara tehditler etti. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Hızır Ç'nin "kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Güzeloba Mahallesi'nde 13 Eylül 2025'te Hızır Ç., konuşmak için bir araya geldiği eski eşi Hanım Biçer'i aralarındaki tartışma sonucu eşarpla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA