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Antalya'da 30 Ekim Cuma günü 06.00-24.00 arası geniş kapsamlı su kesintisi yaşanacak

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Antalya'da ASAT'ın Duraliler 1 Ana İsale Hattı'ndaki boru bağlantılarını yenilemesi nedeniyle 30 Ekim Cuma 06.00-24.00 arası su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Kesintiden Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez'in bazı bölgeleriyle çok sayıda mahalle etkilenecek.

Antalya'da 30 Ekim Cuma günü, Karayolları Katlı Kavşak çalışması nedeniyle geniş kapsamlı su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Konyaaltı'ndaki Hürriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ASAT tarafından Duraliler 1 Ana İsale Hattı'ndaki çelik boru bağlantıları yenilenecek. Kesintinin Kepez ve Muratpaşa ilçelerinin bazı bölgelerini de etkilemesi bekleniyor.

Antalya'da altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde devam eden Karayolları Katlı Kavşak çalışması kapsamında, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Duraliler 1 Ana İsale Hattı'na ait 1000 milimetre çapındaki çelik boruların deplase bağlantıları yapılacak. 30 Ekim Cuma günü saat 06.00'da başlayacak çalışmaların gece 24.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecek.

Su kesintisi yaşanacak mahalleler

Çalışmalardan Konyaaltı, Muratpaşa ve çevresindeki çok sayıda yerleşim alanının etkilenmesi bekleniyor. Su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecek mahalleler şöyle: Bahtılı (bir kısmı), Aşağıkaraman, Duraliler, Mollayusuf (Villalar Bölgesi), Siteler, Akdeniz Üniversitesi, Bayındır, Meltem, Bahçelievler, Deniz, Varlık, Altındağ, Kışla, Kızılsaray, Elmalı, Tahılpazarı, Balbey, Selçuk, Barbaros, Kılıçarslan, Haşimişcan, Sinan, Zerdalilik, Gençlik, Demircikara, Yeşilbahçe, Şirinyalı, Fener, Çağlayan, Güzeloba, Kemerağzı, Kundu ve Kundu Oteller Bölgesi.

Çalışmalar gece yarısına kadar sürecek

Çalışma programı kapsamında iki adet bağlantı işlemi gerçekleştirilecek. Ayrıca ana şebeke hattı üzerinde bulunan vantuz, vana ve debimetrelerin tamir ve bakımları yapılacak. Çalışmanın ana isale hattı üzerinde yürütülmesi nedeniyle etkilerin bildirilen mahallelerle sınırlı kalmayabileceği, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki diğer ana depoların da etkilenmesi durumunda su kesintisinin belirtilen süreden daha uzun sürebileceği belirtildi.

Vatandaşların tedbirli olması istendi

Su kesintisinin 30 Ekim Cuma günü saat 06.00 ile 24.00 arasında yaşanması planlanıyor. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda ise suyun belirtilen saat beklenmeden yeniden verilmesi mümkün olacak. Ancak çalışmalar sona erse bile su şebekesinin yeniden dengelenmesi ve basıncın normal seviyeye ulaşması zaman alabilecek. Bu nedenle vatandaşların kesinti öncesinde gerekli tedbirleri alması, ihtiyaç duyabilecekleri suyu önceden temin etmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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