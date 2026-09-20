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Antalya'da otelin koridorunda ölü bulundu! 38 yaşındaki Rus turistin ölümü şüpheli

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Antalya'da otelin koridorunda ölü bulundu! 38 yaşındaki Rus turistin ölümü şüpheli
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otele yaklaşık 10 gün önce giriş yapan 38 yaşındaki Rus turist Evgenii Karmanov, otelin 3'üncü kat koridorunda ölü bulundu. Vücudunda kesici ya da ateşli silah yarasına rastlanmayan Karmanov'un ölümünü belediye tabibi şüpheli buldu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen turistin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Rus uyruklu Evgenii Karmanov (38), yaklaşık 10 gün önce giriş yaptığı otelin 3'üncü katındaki koridorda ölü bulundu.

OTEL PERSONELİ KORİDORDA HAREKETSİZ BULDU

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'ndeki bir otele yaklaşık 10 gün önce giriş yapan Rus uyruklu Evgenii Karmanov, otel personeli tarafından 3'üncü kat koridorunda yerde hareketsiz yatar halde bulundu. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karmanov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE KESİNLEŞECEK

Belediye tabibi, vücudunda herhangi bir kesici ya da ateşli silah yarasına rastlanmayan Karmanov'un ölümünü şüpheli buldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karmanov'un cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Rus turistin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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