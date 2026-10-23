Muratpaşa'daki Antalya Stadyumu'nda çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki Antalyaspor'un maçlarını oynadığı stadyumda çıkan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Antalya Stadyumu'ndan yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, stadyumun baca kısmında çıkan yangının yağ birikintisinden kaynaklandığını ve yoğun duman oluşturduğunu belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan kontrollerde herhangi bir tehlikeli durumun bulunmadığının anlaşılması üzerine ekipler stadyumdan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı