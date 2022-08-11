Kuran I Kerim Haberleri - Kuran I Kerim Haber - Haberler

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Kuran I Kerim Haberleri

Kuran I Kerim haber, Kuran I Kerim son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Geleceğin dalgıçlarının nefes kesen eğitimi

Geleceğin dalgıçlarının nefes kesen eğitimi

Kuran I Kerim - 41 Dakika Önce
Konuşma yapmak isteyen Ali Babacan'a polis izin vermedi, ortalık bir anda karıştı

Konuşma yapmak isteyen Ali Babacan'a polis izin vermedi, ortalık bir anda karıştı

Kuran I Kerim - 1 Saat Önce
ÇOCUKLARA ORGAN BAĞIŞI İÇİN BİSİKLETLE 7 BİN KİLOMETRELİK UMUT YOLCULUĞU

ÇOCUKLARA ORGAN BAĞIŞI İÇİN BİSİKLETLE 7 BİN KİLOMETRELİK UMUT YOLCULUĞU

Kuran I Kerim - 1 Saat Önce
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın başlayacak

Kuran I Kerim - 1 Saat Önce
Fındık işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 16 gözaltı

Fındık işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 16 gözaltı

Kuran I Kerim - Dün 17:11
TBMM Başkanı Şentop, Büyükelçilere Seslendi: 'Dünya 5'ten Büyüktür' İfadesiyle Formülünü Bulan Yeni Diplomasi Anlayışı, Yegane ve Zaruri Barış...

TBMM Başkanı Şentop, Büyükelçilere Seslendi: "Dünya 5'ten Büyüktür' İfadesiyle Formülünü Bulan Yeni Diplomasi Anlayışı, Yegane ve Zaruri Barış...

Kuran I Kerim - Dün 15:52
Banu Parlak kimdir? Banu Parlak hayatı ve biyografisi! Banu Parlak kaç yaşında, nereli?

Banu Parlak kimdir? Banu Parlak hayatı ve biyografisi! Banu Parlak kaç yaşında, nereli?

Kuran I Kerim - Dün 15:16
Şırnak yerel haberi | Silopi'de hendek olaylarından 7 yıl sonra kapalı yollar açılıyor

Şırnak yerel haberi | Silopi'de hendek olaylarından 7 yıl sonra kapalı yollar açılıyor

Kuran I Kerim - Dün 13:50
'Habermetre 1 - 7 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

"Habermetre 1 - 7 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Kuran I Kerim - Dün 12:54
Son dakika haberi | Polis olma hayali kuran küçük Esma'ya doğum günü sürprizi

Son dakika haberi | Polis olma hayali kuran küçük Esma'ya doğum günü sürprizi

Kuran I Kerim - Dün 12:29
Evinde uçak yapıyor, Almanya'dan bile sipariş aldı

Evinde uçak yapıyor, Almanya'dan bile sipariş aldı

Kuran I Kerim - Dün 09:04
Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı

Müdür Bey bir dediğini iki etmiyordu! Hayat Bilgisi'nin Sevda Hoca'sı Belma Canciğer'in son hali görenleri şaşırttı

Kuran I Kerim - Dün 08:57
İran'da Filistin'e destek gösterisi

İran'da Filistin'e destek gösterisi

Kuran I Kerim - 09.08.2022
AK Partili kadının Davutoğlu'na sorduğu soru ortamı gerince korumalar devreye girdi

AK Partili kadının Davutoğlu'na sorduğu soru ortamı gerince korumalar devreye girdi

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Video: Çin'in Başlıca Tarım Eyaleti Bilim-teknoloji İnovasyon Merkezi Haline Geldi

Video: Çin'in Başlıca Tarım Eyaleti Bilim-teknoloji İnovasyon Merkezi Haline Geldi

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Bayburt gündem haberleri: Bayburt'ta Valide Hanım Camisi ibadete açıldı

Bayburt gündem haberleri: Bayburt'ta Valide Hanım Camisi ibadete açıldı

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Son dakika haberleri! Tarihi Balıklı Rum Hastanesi Yangınında 97 Ton Moloz Çıktı

Son dakika haberleri! Tarihi Balıklı Rum Hastanesi Yangınında 97 Ton Moloz Çıktı

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Tarihi Balıklı Rum Hastanesi Yangınında 97 Ton Moloz Çıktı

Tarihi Balıklı Rum Hastanesi Yangınında 97 Ton Moloz Çıktı

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Konya haberleri! Seydişehir'den kısa kısa

Konya haberleri! Seydişehir'den kısa kısa

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Tek Çin İlkesini Çarpıtma Çabaları Başarısız Olmaya Mahkumdur

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Tek Çin İlkesini Çarpıtma Çabaları Başarısız Olmaya Mahkumdur

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Son dakika haberi! Camiler arası futbol turnuvasının kazanını belli oldu

Son dakika haberi! Camiler arası futbol turnuvasının kazanını belli oldu

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Yalova gündem haberi: Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

Yalova gündem haberi: Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Adana haberleri! Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek

Adana haberleri! Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7-9 Ekim'de düzenlenecek

Kuran I Kerim - 09.08.2022
Aydın haber! Didim'de Kuran Kursu öğrencileri doyasıya eğlendi

Aydın haber! Didim'de Kuran Kursu öğrencileri doyasıya eğlendi

Kuran I Kerim - 09.08.2022
KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'NİN KADERİNİ 7.5 MİLYON GENCİMİZ TAYİN EDECEK

KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'NİN KADERİNİ 7.5 MİLYON GENCİMİZ TAYİN EDECEK

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Son dakika haber | Edirne Belediye Başkanı Gürkan: 'Adeta Yeni Bir Kurtuluş Savaşı'ndayız…'

Son dakika haber | Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Adeta Yeni Bir Kurtuluş Savaşı'ndayız…"

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Iğdır haberi! Kerbela Şehitleri Iğdır'da Binlerce Kişinin Katılımıyla Anıldı

Iğdır haberi! Kerbela Şehitleri Iğdır'da Binlerce Kişinin Katılımıyla Anıldı

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip, Müslüman oldu! İsmini de değiştirdi

Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip, Müslüman oldu! İsmini de değiştirdi

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Başkan Deveciler'den KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e ziyaret

Başkan Deveciler'den KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e ziyaret

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Müftülükten vatandaşlara aşure ikramı

Müftülükten vatandaşlara aşure ikramı

Kuran I Kerim - 08.08.2022
AK Parti'li Baybatur: 'AK Parti, gençlerle yeni zaferlere imza atacak'

AK Parti'li Baybatur: "AK Parti, gençlerle yeni zaferlere imza atacak"

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Konya politika haberleri... Karatay'da Çimenlik Kapalı Spor Merkezi'nin temeli atıldı

Konya politika haberleri... Karatay'da Çimenlik Kapalı Spor Merkezi'nin temeli atıldı

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Hasta duası nasıl okunur? Hasta kişiye hangi dualar okunur?

Hasta duası nasıl okunur? Hasta kişiye hangi dualar okunur?

Kuran I Kerim - 08.08.2022
SARAYBOSNA - Aliya İzetbegoviç doğumunun 97. yılında anılıyor

SARAYBOSNA - Aliya İzetbegoviç doğumunun 97. yılında anılıyor

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Kerbela şehitleri anıldı

Kerbela şehitleri anıldı

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Samsun spor haberleri... Samsunspor'dan ayrılan oyunculara Süper Lig kancası

Samsun spor haberleri... Samsunspor'dan ayrılan oyunculara Süper Lig kancası

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Selahattin Özgündüz kimdir? Selahattin Özgündüz kaç yaşında, nereli? Selahattin Özgündüz hayatı ve biyografisi!

Selahattin Özgündüz kimdir? Selahattin Özgündüz kaç yaşında, nereli? Selahattin Özgündüz hayatı ve biyografisi!

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerine 112 acil çağrı merkezinin önemi anlatıldı

Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerine 112 acil çağrı merkezinin önemi anlatıldı

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Avustralya'dan Tayvan Boğazı'nda gerilimin düşürülmesi çağrısı

Avustralya'dan Tayvan Boğazı'nda gerilimin düşürülmesi çağrısı

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Dülgeroğlu köyünde 2.Yayla Şenliği yapıldı

Dülgeroğlu köyünde 2.Yayla Şenliği yapıldı

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Ordu haberi... Ordu mavi yemişte iddialı

Ordu haberi... Ordu mavi yemişte iddialı

Kuran I Kerim - 08.08.2022
Son Dakika | Vatandaşları dolandıran kardeşler tutuklandı

Son Dakika | Vatandaşları dolandıran kardeşler tutuklandı

Kuran I Kerim - 07.08.2022
KAMP ALANINA GELEN TİLKİYE YİYECEĞİNİ VERDİ

KAMP ALANINA GELEN TİLKİYE YİYECEĞİNİ VERDİ

Kuran I Kerim - 07.08.2022
Müzik Şirketi Spotify Hakkında, 'Devlet Büyüklerine Hakaret' İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Müzik Şirketi Spotify Hakkında, "Devlet Büyüklerine Hakaret" İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Kuran I Kerim - 07.08.2022
Son dakika haberleri | Şirket kurarak vatandaşları dolandıran kardeşlere operasyon: 20 milyon TL dolandırmışlar

Son dakika haberleri | Şirket kurarak vatandaşları dolandıran kardeşlere operasyon: 20 milyon TL dolandırmışlar

Kuran I Kerim - 07.08.2022
Son dakika gündem: 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞE GÖZALTI

Son dakika gündem: 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ 2 KARDEŞE GÖZALTI

Kuran I Kerim - 07.08.2022
Nilespit ağı genişliyor

Nilespit ağı genişliyor

Kuran I Kerim - 07.08.2022
Tek' Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı

Tek" Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı

Kuran I Kerim - 06.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne tüfeği? Bu ülke toplu iğne üretemiyordu, toplu iğne'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne tüfeği? Bu ülke toplu iğne üretemiyordu, toplu iğne"

Kuran I Kerim - 06.08.2022
Arsa sahibi 12 yıllık mescidi yıktı, vatandaşlar enkazın önünde namaz kıldı

Arsa sahibi 12 yıllık mescidi yıktı, vatandaşlar enkazın önünde namaz kıldı

Kuran I Kerim - 06.08.2022
Arsa sahibi 12 yıllık mescidi yıktı, vatandaşlar enkazın önünde namaz kıldı

Arsa sahibi 12 yıllık mescidi yıktı, vatandaşlar enkazın önünde namaz kıldı

Kuran I Kerim - 06.08.2022
Oyun oynarken içine düştüğü gölet sonu oldu

Oyun oynarken içine düştüğü gölet sonu oldu

Kuran I Kerim - 04.08.2022
Nas suresinin anlamı nedir? Nas suresi okunuşu nasıl?

Nas suresinin anlamı nedir? Nas suresi okunuşu nasıl?

Kuran I Kerim - 03.08.2022
Bursa yerel haberleri | Yıldırım Değirmenönü Mahallesi'ne cami hizmet binası

Bursa yerel haberleri | Yıldırım Değirmenönü Mahallesi'ne cami hizmet binası

Kuran I Kerim - 03.08.2022
Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda yaz Kuran kursları arası futbol turnuvası başladı

Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda yaz Kuran kursları arası futbol turnuvası başladı

Kuran I Kerim - 03.08.2022
Vakıa suresi oku, Vakıa suresi dinle! Vakıa suresi Arapça, Vakıa suresi fazileti nedir?

Vakıa suresi oku, Vakıa suresi dinle! Vakıa suresi Arapça, Vakıa suresi fazileti nedir?

Kuran I Kerim - 03.08.2022
İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi okunuşu nasıldır? İhlas suresi fazileti nedir?

İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi okunuşu nasıldır? İhlas suresi fazileti nedir?

Kuran I Kerim - 03.08.2022
İnşirah suresi okunuşu nasıl olmalıdır? İnşirah suresi dinle, İnşirah suresinin anlamı nedir?

İnşirah suresi okunuşu nasıl olmalıdır? İnşirah suresi dinle, İnşirah suresinin anlamı nedir?

Kuran I Kerim - 03.08.2022
Kütahya haberi | Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası vatandaşların kullanımına açıldı

Kütahya haberi | Kütahya'da 440 yıllık Cafer Paşa Darülkurrası vatandaşların kullanımına açıldı

Kuran I Kerim - 02.08.2022
Kayseri gündem: Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor

Kayseri gündem: Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor

Kuran I Kerim - 02.08.2022
İlk başta kırlangıç sandı, araştırıp öğrenince yoğun duygular yaşadı

İlk başta kırlangıç sandı, araştırıp öğrenince yoğun duygular yaşadı

Kuran I Kerim - 02.08.2022
Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? Asel ismi ne demek? Asel adı hangi ayette geçiyor?

Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? Asel ismi ne demek? Asel adı hangi ayette geçiyor?

Kuran I Kerim - 01.08.2022
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