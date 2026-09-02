Furkan Doğru: Yurttan Milli Takıma Uzanan Geleneksel Okçuluk Başarısı

Çorum'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) düzenlediği kursla geleneksel okçulukla tanışan Furkan Doğru, bu alanda kendisini geliştirerek milli takıma seçilmenin gururunu yaşıyor.

Kentte üniversite eğitimi aldığı sırada KYGM'nin geleneksel okçuluk kursuna katılan 28 yaşındaki Furkan, burada yurtlar arasında düzenlenen turnuvalarda birincilik ve ikincilik dereceleri elde etti.

Geleneksel okçuluğu zamanla yaşam biçimi haline getiren Furkan, Hitit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünü kurarak, burada yeni sporcular yetiştirmeye başladı.

Bu yıl Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8'e girerek milli takım seçmelerine davet edilen Furkan Doğru, Amasya'daki 3 günlük kampta ilk 5'e kalarak milli formayı giymeye hak kazandı.

Kampın ardından Furkan, 30 Ekim-4 Kasım 2026 tarihlerinde Güney Kore'nin Ulsan kentinde düzenlenecek Uluslararası Geleneksel Okçuluk Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Furkan Doğru, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerinde her gün yaklaşık 7 saat süren çift antrenman yaptığını söyledi.

Türkiye'yi uluslararası organizasyonda temsil edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten genç sporcu, "Amasya'daki kampta Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek 5 erkek, 5 kadın sporcu seçildi. Takım arkadaşlarımız en iyi şekilde çalışıyor. Elimizden geleni yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Furkan, "Seçildikten sonra 3 gün dinlendik ve milli takım antrenörümüzle istişare yaptık. Sabah ve akşamları olmak üzere her gün çift antrenmanımız oluyor. Günlük 6-7 saat antrenman yaptığımız oluyor. Ülkemiz için buna değer. İnşallah güzel sonuçlarla Güney Kore'den döneceğiz." diye konuştu.

Oklarını kendisi üretiyor

Furkan Doğru, evinin bir odasını dönüştürdüğü atölyesinde kendi oklarını ürettiğini anlattı.

Okları geliştirmeye devam ettiğini anlatan Furkan, "Okçuluk artık yaşam biçimim oldu. Kendi ürettiğim oklarla milli takım seçme kampında başarılar elde ettim. Bu da benim için ayrı bir gurur. Kendi oklarıyla madalya kazanmak, milli takım seviyesinde başarı elde etmek bir ustanın isteyeceği en iyi şey olduğunu düşünüyorum. Oklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Güney Kore'de de oklarımızı en iyi şekilde uçuracağız." ifadelerini kullandı.

Yeni okçular yetiştiriyor

Yaklaşık 4 yıl önce kurduğu Hitit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünün hem başkanı hem antrenörü hem de sporcularından biri olduğunu anlatan Furkan, kulüpte onlarca yeni okçu yetiştirdiğini dile getirdi.

Okçuluk branşında Çorum'dan çıkan ilk milli sporcunun kendisi olduğunu, kulüpte yeni milli sporcular da yetiştirmek istediklerini belirten Furkan, şunları kaydetti:

"Çorum'da gençlere okçuluğu öğretmeye devam ediyoruz. İnşallah Çorum'da güzel bir şekilde bizim gibi milli takım sporcuları çıkarmayı hedefliyoruz. 4 yıl önce bir kulüp kurduk, gençlere hizmet veriyoruz. Türkiye şampiyonalarında, bölge elemelerinde veya özel yarışmalarda derecelerimiz var. Burada amacımız kupa, madalya kazanmadan önce çocukları dışarıdaki kötü alışkanlıklardan korumak ve buraya aidiyet duygusunu sağlamak. Sporcu önce sporu ve kulübü sevmeli, sonrasında başarı gelir."

Kaynak: AA