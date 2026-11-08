Cevad Prekazi cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak, cenaze töreni nerede yapılacak?

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Cevad Prekazi'nin cenaze töreninin yeri ve zamanı henüz açıklanmadı. Partizan Kulübü, efsane futbolcunun cenaze programının daha sonra duyurulacağını bildirdi. Prekazi'nin, ölümünden sonra tabutuna Partizan ve Galatasaray formalarının konulmasını vasiyet ettiği biliniyor. İşte Cevad Prekazi'nin cenazesine ilişkin bilinenler.

CEVAD PREKAZİ CENAZESİ NE ZAMAN?

Cevad Prekazi'nin cenaze töreninin tarihi henüz belli olmadı. Efsane futbolcunun ölüm haberini duyuran Partizan Kulübü, cenaze töreninin yeri ve zamanının daha sonra açıklanacağını bildirdi. Ailenin ve kulübün yapacağı açıklamanın ardından cenaze programı netlik kazanacak.

CEVAD PREKAZİ CENAZESİ NEREDEN KALDIRILACAK?

Cevad Prekazi'nin cenazesinin nereden kaldırılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Uzun yıllardır Belgrad'da yaşadığı bilinen Prekazi'nin cenaze töreninin nerede düzenleneceği, ailesinin kararıyla belli olacak.

CEVAD PREKAZİ'NİN CENAZE TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Cevad Prekazi için düzenlenecek cenaze töreninin yeri henüz açıklanmadı. Galatasaray'dan da efsane futbolcu için bir anma ya da tören düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin bir açıklama gelmedi.

CEVAD PREKAZİ'NİN VASİYETİ NEYDİ?

Cevad Prekazi, 2017 yılında Sırp spor sitesi Sportal'a verdiği röportajda, öldüğünde tabutuna Partizan ve Galatasaray formalarının konulmasını istediğini söylemişti. Prekazi'nin bu vasiyeti, ölüm haberinin ardından Sırp basınında yeniden gündeme geldi. Efsane futbolcu, bu sözleriyle iki kulübe duyduğu bağlılığı dile getirmişti.

CEVAD PREKAZİ NEDEN ÖLDÜ?

Cevad Prekazi'nin ölüm nedenine ilişkin aileden ya da kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. Sırp basınında yer alan haberlerde, Prekazi'nin yaklaşık üç yıl önce felç geçirdiği ve hayatını bu rahatsızlığa bağlı komplikasyonlar nedeniyle kaybettiği öne sürüldü. Efsane futbolcunun ölüm haberi 8 Kasım Pazar akşamı duyuruldu.

CEVAD PREKAZİ KAÇ YAŞINDAYDI?

18 Ağustos 1957 doğumlu olan Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.

PARTİZAN'DAN PREKAZİ İÇİN AÇIKLAMA

Cevad Prekazi'nin eski kulübü Partizan, efsane futbolcunun ölümünün ardından bir açıklama yaptı. Kulüp, Prekazi'ye "Her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu" sözleriyle veda etti.

CEVAD PREKAZİ KİMDİR?

Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957'de Kosova'nın Mitroviça kentinde doğdu. Kosovalı Arnavut bir ailenin çocuğu olan Prekazi, Yugoslavya'da Partizan ve Hajduk Split formalarını giydi. 1985-1991 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Prekazi, sarı kırmızılı takımla iki lig şampiyonluğu yaşadı. Uzak mesafeden attığı frikik golleriyle tanınan Prekazi, Galatasaray'da forma giydiği dönemde Türk vatandaşlığına da geçti.