Haberler

Yozgat’ta uyuşturucu hammaddesi yetiştirmek için evine düzenek kuran şahıs yakalandı

Yozgat’ta uyuşturucu hammaddesi yetiştirmek için evine düzenek kuran şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan dişi Hint keneviri yetiştirmek üzere evine özel bir düzenek kurduğu belirtilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

(YOZGAT)- Yozgat'ta uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan dişi Hint keneviri yetiştirmek üzere evine özel bir düzenek kurduğu belirtilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, ikametinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Şahsın kullanımında bulunan iki ikamette yapılan adli aramalarda, evin bir bölümünde uyuşturucu hammaddesi olarak kullanılan dişi Hint keneviri yetiştirmek üzere bir düzenek kurulduğu saptandı. Aramada, 221,09 gram esrar maddesi, 4 adet Hint keneviri bitkisi, yaklaşık 9 bin adet (110 gram) Hint keneviri tohumu, kenevir yetiştirmeye yönelik özel olarak tasarlanmış kabin ve ekipmanları, 33 adet sıvı gübre, 2 adet koku önleyici jel, 5 adet esrar öğütücü, 6 adet THC değeri ölçme cihazı, uyuşturucu madde kullanma aparatı (pipe) ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı

Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi sonuçlandı! İşte kazanan isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak operasyon! Roma maçıyla her şey değişecek

Ölü toprağını kaldıracak formülü buldu!

Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler: Yine bizi cezalandırdılar

Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Atlas Çağlayan'ın katiline verilen ceza belli oldu
Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Selçuk Mızraklı tahliye edildi! İşte ilk görüntüler
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi