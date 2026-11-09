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Xi Jinping, Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Yotova'yı tebrik etti

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Xi Jinping, Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Yotova'yı tebrik etti
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen İliyana Yotova'yı tebrik etti. Xi mesajında Bulgaristan'ın Çin ile diplomatik ilişki kuran ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmeye devam ettiğini belirtti.


BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen İliyana Yotova'yı tebrik etti.

Xi cuma günkü mesajında, Bulgaristan'ın dünyada Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, ikili ilişkilerin, karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları ile öne çıktığını söyledi.

Xi son yıllarda iki ülkenin, her seviyede ve tüm alanlarda etkileşim ve işbirliğini istikrarlı şekilde ilerlettiğini ve aralarındaki stratejik ortaklığın derinleşmeye devam ettiğini belirtti.

Xi, Çin-Bulgaristan ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini de kaydetti.

Xi, iki ülkenin kendi kalkınma ve yeniden canlanma yollarında birlikte ilerlemelerine rehberlik etmek, daha pozitif, tatbiki ve dinamik bir ikili ilişki kurmak ve böylelikle iki halka daha büyük faydalar sağlamak üzere Yotova ile çalışma sözü verdi.

Kaynak: Xinhua
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