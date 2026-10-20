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Bursa'da hayali savunma sanayii şirketi kuran 2 zanlıdan biri tutuklandı

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Bursa'da sahte internet sitesi kurarak kendini iş insanı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da, sahte internet sitesi kurarak kendilerini iş insanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren hayali bir şirket adı altında internet sitesi kuran 2 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin, lüks ofis, araç ve özel korumalarla kendilerini iş insanı olarak gösterdiği, bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantılı olduklarını öne sürüp yaptırdıkları işin parasını ödemeyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Harekete geçen ekipler, T.Y. ve K.Y'yi operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda polis ve asker kamuflajları, çelik yelek, kelepçe, biber gazı, telsiz, mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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