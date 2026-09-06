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Karabük'te KPSS Heyecanı: Adaylar Erken Saatlerde Sınav Merkezindeydi

Karabük'te KPSS Heyecanı: Adaylar Erken Saatlerde Sınav Merkezindeydi
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Karabük'te memur olmak isteyen adaylar, 2026 KPSS için sabahın erken saatlerinde Karabük Üniversitesi'ne geldi. Kimlik kontrolünün ardından salonlara alınan adaylar büyük heyecan yaşarken, aileleri de sınav süresince üniversite çevresinde bekledi. Herhangi bir aksilik yaşanmadan sınav tamamlandı.

Karabük'te memur olabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) giren adaylar, sabahın erken saatlerinde Karabük Üniversitesi'ndeki sınav merkezine geldi. Adaylar sınav heyecanı yaşarken, aileleri de üniversite çevresinde yakınlarını bekledi.

2026 KPSS kapsamında sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren Karabük Üniversitesi yerleşkesine geldi. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte üniversite içerisinde hareketlilik yaşandı.

Kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrollerinin ardından adaylar sınav salonlarına alınırken, bazı adayların sınav başlamadan hemen önce koşarak fakültelere ulaştığı görüldü. Herhangi bir adayın sınava geç kaldığı yönünde olumsuzluk yaşanmadı.

Memur olma hayaliyle sınava giren adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını yaparak salonlara geçti. Adayların heyecanı yüzlerine yansırken, bazıları sınavın kendileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Öte yandan, aday yakınları da sınav süresince Karabük Üniversitesi çevresinde bekleyerek yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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