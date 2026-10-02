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YENİ Parti Grup Başkanvekili Emir, Kuçuradi’nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

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YENİ Parti Grup Başkanvekili Emir, Kuçuradi’nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Kuçuradi’nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Emir, 1969’da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü kuran Kuçuradi’nin hocaların hocası olduğunu ve insan haklarını evrensel etik ilkeler olarak savunduğunu belirtti.

(ANKARA)- YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Felsefesinin merkezine insanı, insan onurunu ve değerleri koydu. İnsan haklarının yalnızca yasal bir kural değil, hukukun ve devletin temelinde yer alması gereken evrensel etik ilkeler olduğunu savundu" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin yaşamını yitirmesine ilişkin mesaj yayımladı. Emir, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye felsefesinin büyük hocası Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'yi kaybettik.

1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kuran ve 2003'teki emekliliğine kadar bölüm başkanlığını yürüten Kuçuradi, yetiştirdiği kuşaklarla hocaların hocası oldu.

Felsefesinin merkezine insanı, insan onurunu ve değerleri koydu. İnsan haklarının yalnızca yasal bir kural değil, hukukun ve devletin temelinde yer alması gereken evrensel etik ilkeler olduğunu savundu.

UNESCO Kürsüsü ve Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu (FISP) başkanlığı ile bu görüşleri dünya ölçeğinde de karşılık buldu.

Geride bıraktığı eserler ve öğrencileriyle yaşamaya devam edecek."

Kaynak: ANKA
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