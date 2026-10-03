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Adana Çukurova'da 4 kilo 112 gram esrar ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kuran zanlı gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 kilo 112 gram esrar, 138 kök skunk bitkisi ve 3 iklimlendirme çadırı ele geçirildi; zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde evinde uyuşturucu üretimi için iklimlendirme sistemi kuran zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, merkez Çukurova ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 4 kilo 112 gram esrar, 138 kök skunk bitkisi ve 3 iklimlendirme çadırı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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