Moğolların Türk olup olmadığı ve hangi dine mensup oldukları, tarih ve kültür araştırmalarında sıkça gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Orta Asya tarihinde Türk topluluklarıyla uzun yıllar etkileşim içinde bulunan Moğollar, ayrı bir etnik ve dilsel topluluk olarak kabul ediliyor. Peki, Moğollar Türk mü, değil mi? Moğollar hangi dine mensup, Müslüman mı? Detaylar...

MOĞOLLAR TÜRK MÜ, DEĞİL Mİ?

Moğollar, Türk değil, kendilerine özgü dili, kültürü ve tarihî geçmişi bulunan ayrı bir halktır. Türkler ile Moğollar, Orta Asya coğrafyasında yüzyıllar boyunca komşuluk, siyasi birliktelik, savaş, ticaret ve kültürel etkileşim içinde yaşamıştır. Bu tarihî yakınlık, iki topluluğun zaman zaman birbirleriyle karıştırılmasına neden olsa da etnik açıdan aynı topluluk oldukları anlamına gelmez.

Moğolca, Moğol dilleri ailesinde yer alırken Türkçe; Kazakça, Özbekçe ve Kırgızca gibi dillerle birlikte Türk dilleri ailesine dahildir. Dolayısıyla Moğolca ile Türkçe farklı dil ailelerinde sınıflandırılır.

Moğol toplulukları günümüzde başta Moğolistan olmak üzere Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Rusya'nın bazı bölgelerinde yaşamaktadır. Halha, Buryat ve Oyrat gibi farklı topluluklar Moğol halkları arasında yer alır.

MOĞOLLAR HANGİ DİNE MENSUP?

Moğolların tamamının mensup olduğu tek bir din bulunmuyor. Moğolistan'da Budizm yaygın inanç konumundayken geleneksel Şamanizm de tarihsel ve kültürel açıdan önemini koruyor. Ülkede İslam ve Hristiyanlık gibi farklı dinlere mensup topluluklar da yaşıyor.

Moğolistan'ın 2020 nüfus sayımına ilişkin verilerde, 15 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 40,6'sının herhangi bir dinî aidiyet belirtmediği kaydedildi. Dinî aidiyet bildirenler arasında Budistler yüzde 87,1 ile ilk sırada yer alırken Müslümanların oranı yüzde 5,4, Şamanistlerin yüzde 4,2, Hristiyanların ise yüzde 2,2 olarak açıklandı.

MOĞOLLAR MÜSLÜMAN MI?

Moğolların tamamı Müslüman değildir. Moğolistan'da Budizm daha yaygın olmakla birlikte Müslüman topluluklar da bulunmaktadır. Ülkedeki Müslüman nüfusun önemli bölümünü batı bölgelerinde yaşayan etnik Kazaklar oluşturur. Bu nedenle Moğolistan'daki Müslüman nüfus ile etnik Moğol kimliğini birbirinden ayırmak gerekir.

Tarih boyunca bazı Moğol toplulukları ve Moğol hanedanları İslamiyet'i benimsemiştir. Özellikle Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasının ardından ortaya çıkan bazı devletlerde İslam etkili olmuştur. Ancak bu tarihî gelişme, bütün Moğolların Müslüman olduğu anlamına gelmez.

MOĞOLLARIN GELENEKSEL DİNİ NEDİR?

Moğolların İslamiyet ve Budizm öncesindeki geleneksel inanç dünyasında gök ve doğa merkezli inançlar ile Şamanist uygulamalar önemli yer tutuyordu. Bu geleneksel inanç sistemi, özellikle Moğol toplumunun eski dönemlerindeki kültürel ve toplumsal yaşamında etkiliydi.

Budizm ise 16. yüzyıldan itibaren Moğolistan'da yaygınlaşarak ülkenin başlıca dinî geleneklerinden biri haline geldi. Günümüzde de Tibet Budizmi, Moğolistan'daki Budist geleneğin önemli bir parçasını oluşturuyor.