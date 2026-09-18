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Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adı Şehit Emrah Kuran olarak değiştirildi

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Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adı Şehit Emrah Kuran olarak değiştirildi
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Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adı, şehit Emrah Kuran’ın anısını yaşatmak amacıyla Şehit Emrah Kuran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adı, şehit Emrah Kuran'ın anısını yaşatmak amacıyla Şehit Emrah Kuran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından okulun yeni adıyla ilgili yapılan açıklamada, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve isimlerini gelecek nesillere aktarmanın önemli bir vefa sorumluluğu olduğu belirtildi.

Açıklamada, şehit Emrah Kuran'ın adının gençlerin eğitim gördüğü okulda yaşatılacak olmasının kıymetli olduğu ifade edildi.

Okulun isim değişikliği sürecine verdiği destek dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür edilen açıklamada, şehit Emrah Kuran rahmet ve minnetle anıldı, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilendi.

Kaynak: AA
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