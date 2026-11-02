Ahmet Nazif Zorlu serveti ne kadar, Ahmet Nazif Zorlu mirasını kime bıraktı, vasiyeti ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tekstille başladığı iş hayatını beyaz eşya, elektronik, enerji, gayrimenkul ve savunma gibi pek çok sektöre taşıyan Ahmet Zorlu, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer aldı. İşte Ahmet Nazif Zorlu'nun servetine, mirasına ve vasiyetine dair bilinenler.

AHMET NAZİF ZORLU SERVETİ NE KADAR?

Forbes Türkiye'nin 2025 yılında açıkladığı "Türkiye'nin En Zengin 100 Kişisi" listesine göre Ahmet Nazif Zorlu'nun serveti 950 milyon dolar olarak hesaplandı. Zorlu, bu servetiyle listede İbrahim Çeçen, Mehmet Rüştü Başaran, Ömer Koç ve Turgay Ciner ile birlikte 35. sırada yer aldı.

Forbes, 2017 yılında ise Ahmet Zorlu'nun servetini yaklaşık 1,3 milyar dolar olarak hesaplamış ve onu Türkiye'nin en zengin isimleri arasında göstermişti.

AHMET NAZİF ZORLU MİRASINI KİME BIRAKTI?

Ahmet Nazif Zorlu'nun mirasının nasıl paylaştırılacağına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Zorlu ailesi ya da Zorlu Holding cephesinden miras konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Türk Medeni Kanunu'na göre bir kişinin vefatının ardından mirasçılar arasında eşi ve çocukları ilk sırada yer alıyor. Ahmet Nazif Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu. Zorlu'nun çocukları arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Zorlu ve Zorlu Holding Danışma Kurulu üyesi Şule Zorlu bulunuyor.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN VASİYETİ NE?

Ahmet Nazif Zorlu'nun mal varlığına ilişkin bir vasiyeti olup olmadığı kamuoyuyla paylaşılmadı. Zorlu Holding'in vefat açıklamasında yer alan bilgiye göre ise Zorlu'nun cenaze töreniyle ilgili bir isteği bulunuyor. Holding, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmalarını rica etti.

Zorlu Grubu'nun açıklamasında ayrıca Ahmet Zorlu'nun "Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem" sözleriyle ortaya koyduğu anlayışın, Zorlu Grubu'na bıraktığı en kıymetli miraslardan biri olarak yaşamaya devam edeceği vurgulandı.

ZORLU HOLDİNG HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

1953 yılında Babadağ'da temelleri atılan Zorlu Grubu, bugün pek çok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Grubun faaliyet alanları şöyle:

Tekstil

Beyaz eşya

Elektronik

Gayrimenkul

Enerji

Metalurji

Savunma

E-mobilite

Grubun en bilinen şirketlerinden Vestel, 1994 yılında Ahmet Zorlu tarafından holding bünyesine katıldı.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.