ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı

ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Florida eyaletinde 38 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, evdeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası aile köpeğiyle cinsel temasta bulunmakla suçlandı. Eşi tarafından polise bildirilen ve gözaltına alından kadın, kısmen çıplak olduğunu kabul etse de suçlamayı reddederek yalnızca köpeği okşadığını savundu. Henüz mahkumiyet kararı verilmezken, yakınları savunma masrafları için 30 bin dolarlık yardım kampanyası başlattı.
- Florida'nın Charlotte kentinde 38 yaşındaki Malia Nummerdor, eşi tarafından evdeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aile köpeğiyle cinsel temasta bulunurken yakalandı.
- Nummerdor, Charlotte County Hapishanesi'ne konuldu; ifadesinde görüntülerde kısmen çıplak olduğunu kabul etti ancak köpekle cinsel temasta bulunduğu suçlamasını reddederek yalnızca köpeği okşadığını savundu.
- Kefaletle serbest bırakılan Nummerdor hakkında henüz resmi bir mahkumiyet kararı verilmedi ve bir sonraki duruşmasının 19 Ekim'de yapılması bekleniyor.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Charlotte kentinde 38 yaşındaki Malia Nummerdor, eşi tarafından evdeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aile köpeğiyle cinsel temasta bulunurken yakalandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan iki çocuk annesi kadın tutuklanırken, henüz mahkumiyet kararı verilmemiş olmasına rağmen yakınları tarafından savunma masrafları için 30 bin dolarlık yardım kampanyası başlatıldı.
KAMERADA GÖRÜR GÖRMEZ POLİSİ ARADI
Nummerdor'un eşi Erik, ev içi hırsızlık olaylarını tespit etmek amacıyla evlerine güvenlik kameraları yerleştirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde eşinin köpekle cinsel temasta bulunduğunu gören Erik'in ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nummerdor, Charlotte County Hapishanesi'ne konuldu. İfadesinde görüntülerde kısmen çıplak olduğunu kabul eden kadın, köpekle cinsel temasta bulunduğu suçlamasını ise reddetti. Nummerdor, yalnızca köpeği okşadığını savundu. Kefaletle serbest bırakılan Nummerdor hakkında henüz resmi bir mahkumiyet kararı verilmedi. Kadının bir sonraki duruşmasının 19 Ekim'de yapılması bekleniyor.
YAKINLARI 30 BİN DOLARLIK YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI
Nummerdor'un yakın arkadaşları, dava sürecinde oluşacak yasal savunma masraflarını karşılamak ve ailenin acil ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 30 bin dolarlık yardım kampanyası başlattı. Bir platformda başlatılan kampanyada, Nummerdor ve iki çocuğunun suçlamaların ardından evlerinden çıkarıldığı ve ailenin yaşamının altüst olduğu ileri sürüldü. Kampanyanın açıklamasında ayrıca Nummerdor hakkındaki iddiaların asılsız olduğu savunuldu.
ŞERİF: SÖYLEYECEK SÖZ BULAMADIM
Charlotte İlçe Şerifi Bill Prummell de soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede karşılaştığı durum karşısında meslek hayatında ilk kez söyleyecek söz bulamadığını ifade etti. Prummell, iddia edilen davranışı "iğrenç" olarak nitelendirerek hiçbir hayvanın bu tür bir muameleye maruz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Şerif, bölgede hayvanlara yönelik benzer eylemlere karşı kararlı şekilde hareket edeceklerini vurguladı.