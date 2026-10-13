Mustafa Şentop: Türkiye bölgede ve dünyanın tamamında önemli bir aktördür, oyun kuran bir ülkedir

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin iç sorunları nedeniyle uzun yıllar kendi içine kapanık bir dönem yaşadığını ifade ederek, "Türkiye bölgede ve dünyanın tamamında önemli bir aktördür, oyun kuran bir ülkedir" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) yeni akademik yılı, düzenlenen törenle açıldı. ESOGÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene TBMM eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Hasan Ünal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, fakülte dekanları, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Şentop, 'Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?' başlığıyla 2026-2027 Akademik Yılı'nın açılış dersini verdi.

'TÜRKİYE'YE ZAMAN ZAMAN DIŞARIDAN BAKMAK GEREKİYOR'

Konuşmasında insanın tarihine değinen Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir toplumun ve milletin de kendisini doğru görmeyebileceğinin altını çizdi. Türkiye tasavvurunun Türkiye'den çok daha büyük olduğunu vurgulayan Şentop şunları söyledi:

"Türkiye'nin dostları ve sevenleri için öyle bir ülke düşünüyorlar, Türkiye'den öyle beklentileri var ki; bizim bildiğimiz Türkiye bakımından bunlar çok büyük şeyler ama sadece dostlarımızdan değil, Türkiye'nin hasımlarından da Türkiye'ye rakip ülkelerden de duyuyorsunuz. Onlar da bizim gördüğümüz, tasavvur ettiğimiz, zihnimizdeki Türkiye'den çok daha büyük Türkiye algısına sahipler. Dost da düşman da Türkiye'yi bizim çocuğumuzun gördüğünden daha büyük görüyor. Peki bunu biz niye göremiyoruz? Çünkü biz Türkiye'nin içinde yaşıyoruz. O günün sorunlarının içinde yaşıyoruz. Her gün fiyatlar, sınavlar, trafik, tartışmalar, siyasi tartışmalar. Tabi bunlar gerçek bir itirazım yok, bunları da küçümsemiyorum ama, ağaçların arasında yürüyen bir insan nasıl ormanın farkına varamıyorsa, Türkiye'ye de zaman zaman dışarıdan bakmak gerekiyor. Tıpkı insanın kendisine de bazen dışarıdan bakması gerektiği gibi. Bunu için illa yurtdışına çıkmak gerekmiyor. Türkiye hakkında yazılanları, söylenenleri bir araya getirdiğimizde bunu göreceğiz. Bizim kafamızdaki Türkiye ile dostlarımız ve hasımlarımızın kafalarındaki Türkiye çok farklı ve o Türkiye çok daha büyük."

'TÜRKİYE BÖLGEDE VE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR AKTÖRDÜR"

Mustafa Şentop, her bireyin kendi tercih ve oyunları olmasına rağmen çevresiyle etkileşerek sonuca ulaştığını kaydetti. Hiçbir ülkenin de tek başına kurduğu oyunun geçerli olmadığını belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşündüklerimiz var, planlarımız var, hamlelerimiz, yapmak istediğimiz işler var ama bunların hepsini yapamıyoruz. Aynen ülkeler içinde bu durum geçerli. Bir kısmına gücümüz yetmiyor, bir kısmında birlikte yaşamak için fedakarlıkta bulunuyoruz. Bir kısmını da erteliyoruz daha sonraki bir zamanda yapabilmek için. İşte bu dünyada Türkiye bölgede ve dünyanın tamamında önemli bir aktördür, oyun kuran bir ülkedir. Hep mi böyleydik? Maalesef böyle değildik. Türkiye uzun yıllar kendi içine kapanıktı. İç sorunlarıyla ilişen, birbirine düşmüş bir ülkeydi. Başımızı kaldırıp etrafımıza bakabilecek bir takatimiz ve vaktimiz yoktu. Ayrıca büyük bir aşağılık kompleksi içerisindeydik. Batıya, batılı ülkelere karşı büyük bir hayranlık ve asla onlar gibi olamayacağımız, hala böyle düşünenler var mutlaka görüyoruz ama bugün kahir ekseriyet itibarıyla öyle değiliz."

'CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE ÖZGÜVEN KAZANDIRDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye özgüven kazandırdığını ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Benim çocukluk yıllarımda büyüklerimiz ev aleti gibi önemli bir şey alınacağı zaman belki de kalem gibi çok basit şeylerde bile 'Ecnebi malı mamülü mü?' diye sorarlardı. Çünkü yabancı olan mamüller yabancı üretimler daha sağlam daha kullanışlı kabul edilirdi. Fakat şimdi bakıyoruz Türk Malı ibaresi, Türk üretimi olan şey bütün dünyada hakikaten bir kalite göstergesi olarak var. Ayrıca başka üretim unsurlarımız da var. Biliyorsunuz insansız hava araçları şu anda dünyanın birçok ülkesinde, onlarca ülkenin envanterinde var. Yine Türkiye, Türkiye'de bazı kesimler küçümsüyor ama müteahhitlik bakımından Çin'den sonra dünyada ikinci"

Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı