Kemal Aratan kimdir? Kemal Aratan kaç yaşındaydı, hangi dergilerde çizdi?

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Gırgır'da 1984'te başlayan, iki yıl sonra Limon dergisini kuran ekibe katılan karikatürist Kemal Aratan hayatını kaybetti. 61 yaşındaki çizerin ölüm haberi 5 Kasım 2026 sabahı duyuldu.

KEMAL ARATAN ÖLDÜ MÜ?

Evet, karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan hayatını kaybetti. Uykusuz dergisi sosyal medya hesabından "Büyük usta" diye andığı Aratan için ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Mizah ve çizgi roman çevresinden pek çok isim de taziye mesajı paylaştı.

KEMAL ARATAN KİMDİR?

Kemal Aratan, çizgiye Gırgır'da başlamış bir karikatürist ve çizgi roman sanatçısıydı. Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nü bitirdi. En çok Galip Tekin'le birlikte hazırladığı "Vah Vahap Vah" ile tanındı.

Yalnız çizmedi, ders de verdi. Storyboard ve senaryo yazımı üzerine eğitimler düzenledi.

KEMAL ARATAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Kemal Aratan 61 yaşındaydı. 9 Nisan 1965'te doğdu.

KEMAL ARATAN NERELİ?

Kemal Aratan Kırklarelili. 1965'te Kırklareli'nde doğdu, grafik eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde aldı.

KEMAL ARATAN HANGİ DERGİLERDE ÇİZDİ?

Kemal Aratan'ın meslek hayatı 1984'te Gırgır dergisinde başladı. 1986'da Limon dergisi kurulurken o da ekipteydi.

Sonraki yıllarda Avni, Dıgıl, Pişmiş Kelle ve Leman'da çizdi.

KEMAL ARATAN HANGİ ESERLERİ ÇİZDİ?

Kemal Aratan'ın en bilinen işi, Galip Tekin'le ortak hazırladığı "Vah Vahap Vah" oldu. Bunun dışında "İhtiyatsız Adam", "İstedikleri Yere Gidenler", "Ottomanya" ve "Bi Gece Daha" adlı çalışmalarıyla bilinir.