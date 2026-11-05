Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kemal Aratan kimdir? Kemal Aratan kaç yaşındaydı, hangi dergilerde çizdi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kemal Aratan kimdir? Kemal Aratan kaç yaşındaydı, hangi dergilerde çizdi?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Limon dergisini kuran ekipte yer alan, Galip Tekin'le birlikte "Vah Vahap Vah"ı hazırlayan karikatürist Kemal Aratan 61 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi 5 Kasım 2026 sabahı duyulan çizerin meslek hayatı 1984'te Gırgır'da başlamıştı. Peki, Kemal Aratan kimdir, nereli ve hangi dergilerde çizdi?

Gırgır'da 1984'te başlayan, iki yıl sonra Limon dergisini kuran ekibe katılan karikatürist Kemal Aratan hayatını kaybetti. 61 yaşındaki çizerin ölüm haberi 5 Kasım 2026 sabahı duyuldu.

KEMAL ARATAN ÖLDÜ MÜ?

Evet, karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Kemal Aratan hayatını kaybetti. Uykusuz dergisi sosyal medya hesabından "Büyük usta" diye andığı Aratan için ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Mizah ve çizgi roman çevresinden pek çok isim de taziye mesajı paylaştı.

KEMAL ARATAN KİMDİR?

Kemal Aratan, çizgiye Gırgır'da başlamış bir karikatürist ve çizgi roman sanatçısıydı. Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü'nü bitirdi. En çok Galip Tekin'le birlikte hazırladığı "Vah Vahap Vah" ile tanındı.

Yalnız çizmedi, ders de verdi. Storyboard ve senaryo yazımı üzerine eğitimler düzenledi.

KEMAL ARATAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Kemal Aratan 61 yaşındaydı. 9 Nisan 1965'te doğdu.

KEMAL ARATAN NERELİ?

Kemal Aratan Kırklarelili. 1965'te Kırklareli'nde doğdu, grafik eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi'nde aldı.

KEMAL ARATAN HANGİ DERGİLERDE ÇİZDİ?

Kemal Aratan'ın meslek hayatı 1984'te Gırgır dergisinde başladı. 1986'da Limon dergisi kurulurken o da ekipteydi.

Sonraki yıllarda Avni, Dıgıl, Pişmiş Kelle ve Leman'da çizdi.

KEMAL ARATAN HANGİ ESERLERİ ÇİZDİ?

Kemal Aratan'ın en bilinen işi, Galip Tekin'le ortak hazırladığı "Vah Vahap Vah" oldu. Bunun dışında "İhtiyatsız Adam", "İstedikleri Yere Gidenler", "Ottomanya" ve "Bi Gece Daha" adlı çalışmalarıyla bilinir.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Hastanede yatan annesi için şarkı söyledi, gözyaşlarını tutamadı
Yıldız Tilbe'den radikal imaj değişikliği! Yeni saç rengi şaşırttı

Sahnelerin çılgın isminden radikal değişiklik! Yeni saç rengi şaşırttı
'Son Durak' filmi gibi olay! 5 ay sonra o da aynı şekilde can verdi

Son Durak filmi gerçek oldu! 5 ay arayla iki benzer ölüm
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Fonlarda ödemeler sürüyor! 110 milyar TL'ye ulaştı
Dünyanın gözü ABD seçimlerindeyken Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle

Kuzey Kore’den tedirgin eden hamle! Seyir füzesiyle vurdular
Kırmızı bültenle aranıyordu! Daltonlar üyesi Türkiye'ye getirildi

Daltonlar'a bir darbe daha! Kırmızı bültenle aranan isim Türkiye'de
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı

Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı