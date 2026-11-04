Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt'ta yeşilbaşlı ördeklere pusu kuran kedinin av girişimi kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta yeşilbaşlı ördeklere pusu kuran kedinin av girişimi kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Bayburt'ta yeşilbaşlı ördeklere pusu kuran kedinin av girişimi kameraya yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Çoruh Nehri kıyısında bir kedi, nehirde kışlayan yeşilbaşlı gövel ördeklerini avlamak için pusuya yattı. Ördekleri yakalayamayacağını anlayan kedinin avlanma girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı; kedi daha sonra nehirden su içip bölgeden uzaklaştı.

Bayburt'un Çoruh Nehri'ne gelen yeşilbaşlı gövel ördeklerini gözüne kestiren bir Kedi, nehir kıyısında pusuya yattı. Ördekleri bir süre takip eden kedinin avlanma girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sibirya ve Rusya gibi soğuk bölgelerden göç eden yeşilbaşlı ördekler, kış mevsimini Çoruh Nehri'nde geçiriyor. Yaklaşık 10 yıldır nehirde kışlayan ördekler, kentin doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Nehir kıyısında sessizce bekleyen Kedi, su üzerinde yüzen ördekleri bir süre gözleyerek avına yaklaşmaya çalıştı. Ördekleri yakalayamayacağını anlayan kedi daha sonra nehirden su içip ağaç dallarının üzerinden ilerleyerek bölgeden uzaklaştı.

Göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan Çoruh Nehri, ördeklerin oluşturduğu manzarayla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor

Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! Yıllara meydan okuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentin kaderi ona bağlı! 'Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır' dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi

"Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim

Seçim sürerken Trump'tan Demokratlara rest
Ferhat Göçer'den yıllar sonra gelen itiraf: Cerrahlığı ağlayarak bıraktım

Ferhat Göçer'in hayatını değiştiren karar! Gözyaşlarını tutamamış
Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı

Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna böyle uğurlandı
Diyarbakır'da 12 kişinin bindiği hafif ticari araç kamyonla çarpıştı! 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Araçta bebekler dahil 12 kişi varmış! 2 kız kardeş can verdi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi

Trump'ın yenilgisi sonrası kritik eşik aşıldı! Fiyatlar uçuşa geçti
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı