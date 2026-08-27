Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris maçı 11'i belli oldu! Vlahovic kararı
UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Beşiktaş, Kauno Zalgiris deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatas, Hernandez, Edokpolor, Karashima, Ourega, Fiolic, Kalik, Ribeiro, Debeljuh.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic.