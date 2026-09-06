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Uludağ'da Kamp Yapan Ailenin Yanına Ayı Geldi

Uludağ'da Kamp Yapan Ailenin Yanına Ayı Geldi
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Bursa Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde kamp yapan bir ailenin yanına gelen ayı, çadırların yakınında bir süre dolaştı. Ailenin bağırması üzerine ayı bölgeden uzaklaşarak ormana kaçtı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'da Uludağ'ın Sarıalan bölgesinde çadır kurarak kamp yapan ailenin yanına ayı geldi. Bir süre çadırların yakınında dolaşan ayı, ailenin bağırması üzerine bölgeden uzaklaştı.

Olay, Uludağ'ın Sarıalan mevkiisinde meydana geldi. İddiaya göre, kamp yapmak için bölgeye gelen bir aile çadırlarını kurduktan bir süre sonra yakınlarına bir ayının geldiğini fark etti.

Çadırların bulunduğu alana yaklaşan ayıyı gören aile, korku ve panik yaşadı. Aile fertlerinin bağırarak tepki göstermesi üzerine ayı, bulunduğu bölgeden hızla uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı. O anlar aile fertlerinden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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