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Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz

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Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz
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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, hazırlıkları süren yeni bir müzikalde canlandıracağı Kanlı Nigar karakteri hakkında konuştu. Karakterle kendisi arasında benzerlik kuran Avşar, “Kanlı Nigar herkesi çok güzel dize getiriyor. Karakter olarak da biraz benziyoruz…” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, müzikalde canlandıracağı Kanlı Nigar karakteriyle kendisi arasında benzerlik kurdu. Avşar, “Kanlı Nigar herkesi çok güzel dize getiriyor. Karakter olarak da biraz benziyoruz…” dedi.

KANLI NİGAR’A HAYAT VERECEK

Müzikalde Kanlı Nigar rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Hülya Avşar, karakterin insanları dize getiren yönüne dikkat çekti. Avşar, bu özelliği üzerinden kendisini canlandıracağı karaktere benzetti. Prova hazırlıkları süren müzikalin gösterim tarihi henüz açıklanmadı.

Ekim Devrim Manduz
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞahin Yeniçeri:

İzlemeyeceğim, kan sevmem Nigar'ı da sevmem ki oynayanı seveyim

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