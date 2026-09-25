Yozgat'ta 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur Babayiğit için temsili düğün düzenlendi

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Yozgat'ta gelinlik giyme hayali kuran 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur Babayiğit için temsili düğün organize edildi.

Babayiğit'in gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek isteyen ailesi, ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile görüşerek düğün hazırlıklarına başladı.

Gelinliğini giydikten sonra kent merkezindeki evinden alınan Babayiğit, konvoy eşliğinde Nohutlu Tepe Düğün Salonu'na getirildi.

Burada babası Yusuf Babayiğit ile ilk dansını yapan Yağmur, yakınlarıyla ve davetlilerle doyasıya eğlendi.

Temsili düğüne katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yağmur'un mutluluğuna ortak olmak için programa katıldıklarını belirterek, evlatlarının hayallerini gerçekleştirmenin anne ve babalar için ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

Yağmur'un mutluluğuna şahitlik etmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Özkan, tebrik ettiği aileye davetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Baba Yusuf Babayiğit ise kızının hayalini gerçekleştirmenin kendilerini duygulandırdığını belirterek, "İnşallah kızımız da bundan mutlu olmuştur. Bizim için farklı, gurur verici ve güzel bir şey, çok hoş bir duygu. Yağmur'umuz 22 yaşında. Bugün evde yemeğini yaptık, yemeğini yedirdik, misafirlerimize ikram ettik. Gelinliğini giydirip bir tur attık, gelin gezmesi yapıp salonumuza geldik. İnşallah burada misafirlerimizi ağırlayacağız." dedi.

Anne Filiz Babayiğit de kızının gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ancak bunun gerçek bir düğün olmamasının hüznünü de hissettiklerini kaydetti.

Düğün merasimine, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile Babayiğit ailesinin yakınları ve akrabaları katıldı.

Kaynak: AA