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İsrailliler Batı Şeria'da araçları yaktı, A bölgesine kaçak yerleşim kurdu

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İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçları ateşe verdi ve taşladı; saldırıda bir Filistinli yaralandı. Cenin'in Caba beldesinde A bölgesine kaçak yerleşim kuran İsraillilerin, Filistinli çiftçilerin arazilerine erişimini kısıtlayabileceği uyarısı yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenledikleri saldırılarda, Filistinlilerin araçlarını yaktı, bir Filistinliyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Beyt Emr beldesine baskın düzenledi.

Baskında Filistinlilere ait bazı araçlar İsrailli saldırganlarca ateşe verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'de ise gasbedilmiş topraklar üzerine kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Efrat" yakınından geçen Filistinlilere ait araçları taşladı. İsraillilerin taşlı saldırısında bir Filistinli yaralandı, aracı ise hasar gördü.

Ramallah'ın Burka Köy Konseyi Başkanı Sayil Kenan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, köyün çevresine baskın düzenlediğini belirtti.

Kenan, Filistin resmi ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsraillilerin tarım arazisinde bulunan bir yapıya saldırdığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, "A bölgesi" içerisinde "kaçak" yerleşim kurdu

Cenin kentine bağlı Caba beldesi Belediye??????? Başkanı Muhammed el-Beddad, İsraillilerin, beldenin doğusundaki Cebel Hariş bölgesinde yeni bir "kaçak" yerleşim noktası kurduğunu bildirdi.

Beddad, yerleşim noktasının, idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine ait "A bölgesi" içerisinde yer aldığına ve çevresinin 8 bin dönümden fazla bir alanı kapsayan tarım arazileriyle çevrili olduğuna dikkati çekti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yeni "kaçak" yerleşimler kurabileceği ve Filistinli çiftçilere yönelik saldırıların, arazilerin daha fazla istila edilmesine yol açabileceği uyarısında bulunan Beddad, bu durumun Filistinlilerin arazilerine ulaşması konusunda ek kısıtlamalar getirilmesine de yol açabileceğini ifade etti.

Beddad, İsraillilerin, son zamanlarda tarlalarına gitmekte olan Filistinlilere sık sık saldırdığını, tarım alanlarına ulaşımlarını engellemeye??????? çalıştığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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