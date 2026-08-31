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Besni'de Engelli Bireylere Unutulmaz Temsili Askerlik Heyecanı

Besni'de Engelli Bireylere Unutulmaz Temsili Askerlik Heyecanı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle Zafer Haftası kapsamında düzenlenen programda, üç engelli birey temsili askerlik yaparak hayallerine kavuştu. Kına yakma töreni, jandarma binası gezisi ve askeri törenle gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatırken, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımının güçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Adıyaman Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Besni İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen temsili askerlik programında, askerlik hayali kuran üç engelli birey unutulmaz bir gün yaşadı.

Besni'de Zafer Haftası dolayısıyla askerlik hayali kuran engelli bireylere yönelik anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Besni İlçe Jandarma Komutanlığının iş birliğinde düzenlenen programa, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmetinden yararlanan üç engelli birey katıldı.

Temsili askerlik uygulaması kapsamında engelli bireyler için askerlik öncesinin geleneklerinden biri olan kına yakma programı düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı programda, temsili askerlik yapacak bireylere asker kınası yakıldı. Kına programının ardından engelli bireyler, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasını gezdi. Jandarma personeli tarafından bina ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirilen katılımcılar, askerlik ortamını yakından görme fırsatı buldu. Program kapsamında gerçekleştirilen askeri törenle üç engelli bireye temsili askerlik heyecanı yaşatıldı. Askerlik hayallerine kavuşan katılımcılar, kendileri için hazırlanan program sayesinde anlamlı ve unutulmaz bir gün geçirdi. Gerçekleştirilen programla engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının güçlendirilmesi, sosyal çevreyle bütünleşmelerinin desteklenmesi ve toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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