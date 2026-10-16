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İstanbul Sarıyer'de afetzedelere Türk Kızılay'ın yemek dağıtımı sürüyor

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İstanbul Sarıyer'de afetzedelere Türk Kızılay'ın yemek dağıtımı sürüyor
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İstanbul Sarıyer'de sel felaketinin ardından Türk Kızılay afetzedelere sıcak yemek dağıtıyor. Mahalle meydanına stant kuran Kızılay ekipleri, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılıyor ve arama kurtarma ekiplerine beslenme desteği sağlıyor.

İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Sarıyer ilçesinde sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar afetzede vatandaşlara yemek dağıtımı sürüyor.

İstanbul'da 2 gün önce etkili olan şiddetli sağanağın ardından Sarıyer ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor. Bölgede kamu kurumları, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları tarafından selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülüyor. Mahalle meydanına yemek dağıtım standı kuran Türk Kızılay ekipleri, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor. Yardım araçları ve kurulan stantlar aracılığıyla bölge halkının ihtiyaçları karşılanırken, afet bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerine de beslenme desteği sağlanıyor.

Kızılay gönüllüleriyle birlikte her mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını belirten Türk Kızılay İstanbul Avrupa Yakası Afet Müdahale Merkez Müdürü Selim Altınarı, "İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası Sarıyer ilçemizde meydana gelen selin hemen arkasından Kızılay ekiplerimiz olarak sahaya indik. Yaptığımız çalışmalarda hem vatandaşımıza hem de afet alanında faaliyet gösteren STK, dernek ve kamu kurumlarının arama kurtarma ekiplerine beslenme hizmeti sunuyoruz. Gönüllülerimiz aracılığıyla bütün mahallelere ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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