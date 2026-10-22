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ABD’de Green Card için sahte evlilik ağına operasyon: 6 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı

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ABD’de Green Card için sahte evlilik ağına operasyon: 6 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı
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ABD’de Green Card hayali kuran göçmenleri hedef aldığı öne sürülen milyon dolarlık sahte evlilik ağı, federal soruşturmayla gündeme geldi. Massachusetts’te ortaya çıkarılan organizasyonun, ABD vatandaşlarıyla göçmenleri para karşılığında evlendirdiği, bu yöntemle 10 yılı aşkın sürede 6 milyon dolardan fazla kazanç sağladığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında federal suçlama yöneltildi.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde, göçmenlerin Green Card alabilmesi için para karşılığında sahte evlilikler organize ettiği öne sürülen şebekeye yönelik federal soruşturmada 6 kişi hakkında suçlama yöneltildi. Yetkililer, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği belirtilen organizasyonun evlilik başına 38 bin ila 40 bin dolar aldığı ve toplam gelirinin 6 milyon doları aştığının tahmin edildiğini açıkladı.

EVLİLİK BAŞINA 40 BİN DOLAR ALDIĞI İDDİA EDİLİYOR

ABD Massachusetts Bölgesi Savcılığı’nın 21 Ekim 2026’da yaptığı açıklamaya göre, 43 yaşındaki Jennifer Gonzalez, ABD vatandaşlarıyla göçmenleri bir araya getirerek göçmenlik statüsü elde etmek amacıyla sahte evlilikler düzenlemekle suçlanıyor. Savcılık, organizasyonun yılda ortalama 18 ila 20 evlilik ayarladığını ve bu faaliyetlerin en az 10 yıl boyunca sürdüğünü belirtiyor.

GERÇEK EVLİLİK GİBİ GÖSTERMEK İÇİN FOTOĞRAFLAR VE ORTAK HESAPLAR

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, sahte evliliklerin gerçek görünmesi için çiftler birlikte fotoğraflar çektirdi, ortak banka hesapları açtı ve hayat sigortası poliçeleri düzenledi. Göçmenlik makamlarına sunulmak üzere çeşitli belgeler hazırlandı; müşterilerden hizmet karşılığında ödeme yapacaklarına dair sözleşmeler imzalamaları istendi.

KAZANDIĞI PARAYI DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE DEĞERLENDİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Savcılık, Gonzalez’in şemadan elde ettiği parayla Dominik Cumhuriyeti’nde arazi ve işletmelere yatırım yaptığını iddia etti. Ayrıca, organizasyondan gelir elde ettiği dönemde Massachusetts’teki gıda yardımı programından 120 bin doların üzerinde yardım aldığı ve gelirini başvurularında bildirmediği öne sürüldü.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Jennifer Gonzalez ile birlikte Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares ve Jaylin Hill hakkında federal suçlamalar yöneltildi. Şüpheliler; göçmenleri yasa dışı şekilde barındırma, bu amaçla komplo kurma ve evlilik dolandırıcılığıyla suçlanıyor. Beş kişi 21 Ekim’de gözaltına alınırken, altıncı şüphelinin başka bir suçtan aldığı ceza nedeniyle cezaevinde bulunduğu açıklandı.

Federal yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve sahte evlilikler aracılığıyla göçmenlik statüsü elde edildiği belirlenen başka kişilerin de incelemeye alınabileceğini bildirdi. Şüpheliler hakkındaki iddialar yargı sürecinde değerlendirilecek

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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